Такой маршрут будет способствовать развитию инклюзивного и общего туризма в Киеве.

В Киеве создадут первый в Украине туристический маршрут для людей с нарушениями зрения.

Читайте такжеНовая гастрономическая изюминка столицы: в КГГА рассказали, где можно будет попробовать Kyiv PieКак сообщается на сайте Киевской городской госадминистрации (КГГА) создание маршрута началось в 2020 году, когда возле Софийского собора установили его 3D-макет с надписями шрифтом Брайля.

Как сообщила заместитель председателя КГГА Марина Хонда, далее на маршруте планируют установить фигуры нового фонтана «Возрождение» на Владимирской горке, Андреевского спуска и пешеходно-велосипедного моста возле Арки дружбы народов.

"На фигурах также будет размещена надпись шрифтом Брайля, который поможет людям с нарушениями зрения узнать информацию о соответствующей памятке", – отметила Хонда.

Такой маршрут будет способствовать развитию инклюзивного и общего туризма в Киеве.

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Автор: Ирина Погорелая