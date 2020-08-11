Одна из крупнейших бюджетных авиакомпаний Европы получила права на полеты в Украину

Список маршрутов пока не указывается, однако уже есть информация, что авиакомпания сможет выполнять в Украину 12 еженедельных рейсов.

Один из крупнейших лоукостеров Европы, британская авиакомпания EasyJet может начать полеты в Украину уже осенью 2020 года.

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Как сообщает avianews.com, по официальной информации авиационных властей Италии ENAC, EasyJet уже получила права на полеты из Италии в Украину до конца октября 2020 года.

Список маршрутов пока не указывается, однако уже есть информация, что авиакомпания сможет выполнять в Украину 12 еженедельных рейсов. Права оформлены 23 июля на австрийское подразделение EasyJet - EasyJet Europe Airline GmbH.

Ранее лоукостер EasyJet никогда не летал в Украину, а на постсоветском пространстве работал только на российском рынке до 2016 года.

Справка: EasyJet Airline Company Limited - это британская лоукост-авиакомпания, основанная в 1995 году. Базируется в аэропорту Лондон Лутон. В данный момент easyJet является одной из самых крупных бюджетных авиакомпаний Европы, выполняя внутренние и международные рейсы в более чем 30 странах по более чем 300 направлениям, среди которых основным являются Лондон, Женева, Берлин, Ньюкасл, Орли, Базель, Бристоль и другие. Еще один хаб EasyJet в Европе помимо Лутона - Миланский аэропорт Мальпенса.

Еще в декабре 2017 года руководство аэропорта "Львов" заявляло о том, что ведутся переговоры с британским лоукостером EasyJet о заходе на украинский рынок. Однако далеко дело тогда не зашло.

В конце марта 2020 года авиакомпания EasyJet прекратила все полеты на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. Возобновил полеты лоукостер только с 15 июня.

Авиационные власти полностью либерализировали рынок полетов между Украиной и Италией в июле 2020 года. В результате ирландский лоукостер Ryanair объявил о запуске 16 новых направлений между Украиной и Италией в рамках расписания на зиму 2020 года и лето 2021 года.

объявил о запуске 16 новых направлений между Украиной и Италией в рамках расписания на зиму 2020 года и лето 2021 года. В то же время крупнейший лоукост-авиаперевозчик в Центральной и Восточной Европе компания Wizz Air запустит 14 новых маршрутов из Украины в Италию. Первые рейсы планируется запустить уже с 14 августа 2020 года.

запустит 14 новых маршрутов из Украины в Италию. Первые рейсы планируется запустить уже с 14 августа 2020 года. Как минимум до 15 августа украинцы не могут свободно путешествовать в страны ЕС, в том числе в Италию, из-за ограничений, введенных на период пандемии COVID-19.

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