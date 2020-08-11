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Одна из крупнейших бюджетных авиакомпаний Европы получила права на полеты в Украину

12:07, 11 августа 2020
Новости туризма
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Лоукостер EasyJet может начать полеты в Украину в 2020 году / иллюстрация REUTERS

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Как сообщает avianews.com, по официальной информации авиационных властей Италии ENAC, EasyJet уже получила права на полеты из Италии в Украину до конца октября 2020 года.

Список маршрутов пока не указывается, однако уже есть информация, что авиакомпания сможет выполнять в Украину 12 еженедельных рейсов. Права оформлены 23 июля на австрийское подразделение EasyJet - EasyJet Europe Airline GmbH.

Ранее лоукостер EasyJet никогда не летал в Украину, а на постсоветском пространстве работал только на российском рынке до 2016 года.

EasyJet планирует начать летать из Украины в Италию / иллюстрация REUTERS

Справка: EasyJet Airline Company Limited - это британская лоукост-авиакомпания, основанная в 1995 году. Базируется в аэропорту Лондон Лутон. В данный момент easyJet является одной из самых крупных  бюджетных авиакомпаний Европы, выполняя внутренние и международные рейсы в более чем 30 странах по более чем 300 направлениям, среди которых основным являются Лондон, Женева, Берлин, Ньюкасл, Орли, Базель, Бристоль и другие. Еще один хаб EasyJet в Европе помимо Лутона - Миланский аэропорт Мальпенса.

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