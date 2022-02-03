В частности, с 12 апреля в страну планируют пустить до 5 000 иностранных студентов.

Правительство Новой Зеландии в четверг, 3 февраля, объявило, что отменит карантинные требования для прибывающих путешественников и вновь откроет свои границы.

Об этом пишет BBC.

Из-за пандемии COVID-19 границы Новой Зеландии в основном были закрыты последние два года. Страна ввела один из самых строгих в мире пограничных контролей. Большинству прибывающих путешественников следовало проводить 10 дней в карантинных гостиничных номерах под надзором военных.

Однако, начиная с 27 февраля, обязательное пребывание в государственных карантинных учреждениях начнут отменять. С конца февраля больше не придется иметь дело с этой мерой вакцинированным новозеландцам, возвращающимся из Австралии. А для вакцинированных новозеландцев, возвращающихся из остальных стран, ослабление правил начнет действовать с 13 марта. Это также относится к ряду критически важных и квалифицированных иностранных работников.

С 12 апреля в страну планируют пустить до 5 000 иностранных студентов.

В то же время большинству туристов, кто не хочет проходить карантин в госучреждениях, предстоит подождать до октября.

Читайте такжеВ Евросоюзе планируют изменить правила путешествийС начала пандемии в 5-миллионной Новой Зеландии зарегистрировано почти 17 000 случаев COVID-19 и 53 смерти. Считается, что около 94% населения страны в возрасте старше 12 лет полностью вакцинированы против коронавирусной болезни, а 56% лиц, имеющих право на прививку, получили ревакцинацию.

Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн отменила собственную свадьбу после того, как объявила о переходе страны на новый, самый высокий уровень ограничений в связи со вспышкой заражений штаммом коронавируса "Омикрон".

Дания первой в Европе отменила все антиковидные ограничения.

А власти Германии ужесточили ограничения для въезда украинцев.

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