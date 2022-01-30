Новые противоэпидемические правила будут действовать до 3 марта.

Институт имени Роберта Коха с 30 января объявил Украину зоной высокого риска из-за распространения коронавирусной болезни. С сегодняшнего дня в Германии действуют более жесткие правила въезда для украинцев.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Согласно новым правилам, люди, въезжающие на территорию ФРГ из Украины, за исключением тех, что полностью привиты или выздоровели после COVID-19, должны пройти 10-дневный карантин.

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Выйти из карантина можно будет лишь через пять дней после приезда и с отрицательным результатом теста. Перед въездом в страну необходимо зарегистрироваться на соответствующем сайте и внести туда свои данные о вакцинации.

Дети до 12 лет должны находиться в карантине в течение пяти дней и могут завершить его без тестирования. Эти требования касаются лиц с любым гражданством, в течение последних 10 дней посещавшие страны из списка высокого риска, к которым отнесена Украина.

Зонами высокого эпидемического риска в Германии объявляют страны и регионы, где угроза заражения коронавирусом является особенно высокой. При этом значение имеет не только количество инфицированных. Учитываются и другие критерии, такие как темпы распространения коронавирус, загруженность больниц и отсутствие полных данных о ситуации с заболеванием.

Такие ограничения будут действовать до 3 марта и затем будут пересмотрены.

Как сообщалось, Украина находилась в списке стран зоны высокого риска для ФРГ с 10 октября 2021 года до 9 января 2022 года, когда ее исключили оттуда в связи с улучшением эпидемической ситуации.

В последнее время в Украине возросло количество случаев коронавирусной болезни. Так за сутки 29 января в Украине зарегистрировано более 24,5 тыс. новых случаев COVID-19.

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