Ежедневные расходы в некоторых из этих стран составляют всего 20-30 долларов.

Анализ показывает, что летом 2024 года расходы на путешествия выросли в среднем на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А потому экономные путешественники все более активно ищут альтернативные направления, которые предлагают уникальные впечатления, не истощая их бюджет.

Старший стратег компании по поиску бюджетных предложений Bountii Джейсон Хиггс составил список из девяти стран по всему миру, которые предлагают лучшее соотношение цены и качества, однако все еще часто упускаются туристами из виду, пишет Daily Express.

"Наше исследование показывает, что некоторые из самых полезных путешествий можно найти в менее исследованных уголках мира. Эти направления предлагают значительную экономию, а также подлинное погружение в культуру и потрясающую природную красоту", – отметил Хиггс. Видео дня

1. Албания. Это балканское сокровище может похвастаться потрясающими горными пейзажами, очаровательными прибрежными городами и богатым культурным наследием. От исторического города Берат до живописной Албанской Ривьеры – страна предлагает массу впечатлений по цене, составляющей лишь малую часть стоимости ее европейских соседей.

"В Албании вы можете рассчитывать потратить в среднем от 22 до 30 фунтов стерлинга в день, включая проживание, транспорт и питание. Блюда восхитительной средиземноморской кухни, такие как баранина, сыр и морепродукты, стоят очень недорого", – отмечает эксперт.

Ежедневные расходы: 30-40 долларов

2. Бутан. Известный своей уникальной культурой, потрясающими гималайскими пейзажами и приверженностью устойчивому туризму, Бутан – настоящее наслаждение для тех, кто ищет приключения вне туристических маршрутов.

"Хотя Бутан и не является самым дешевым местом в этом списке, он предлагает незабываемые впечатления по относительно доступной цене. Приоритет отдается устойчивому туризму с низким воздействием на окружающую среду", – говорит Хиггс.

Ежедневные расходы: 50-70 долларов

3. Боливия. Эта страна Южной Америки, которая может похвастаться разнообразными ландшафтами – от потрясающих солончаков Салар-де-Уюни до оживленного города Ла-Пас, – настоящий рай для бюджетного путешественника.

"С учетом невероятно низких цен на проживание и питание в Боливии вы можете сразу же исследовать эту южноамериканскую жемчужину за 15–22 фунта стерлинга в день", – объяснил Хиггс.

Ежедневные расходы: 20-30 долларов

4. Кыргызстан. Эта малоизвестная страна в Центральной Азии – настоящая скрытая жемчужина для искателей приключений. Благодаря своим захватывающим горным хребтам, нетронутым озерам и кочевой культуре она предлагает туристам уникальный и доступный опыт путешествий.

"Ожидайте потратить около 15–22 фунтов стерлингов в день, включая проживание в традиционных юрточных лагерях и местную кухню. Вы даже можете найти сытные блюда всего за 1,50–2,20 фунта стерлингов", – рассказал эксперт.

Ежедневные расходы: 20-30 долларов

5. Габон. Эта западноафриканская страна – настоящее чудо для любителей природы. Она может похвастаться нетронутыми тропическими лесами, разнообразной дикой природой и потрясающими пляжами.

"Благодаря относительно небольшому количеству туристов Габон предлагает аутентичные и доступные путешествия. Вы можете с комфортом исследовать эту страну за 30–38 фунтов стерлинга в день", – отметил Хиггс.

Ежедневные расходы: 40-50 долларов

6. Босния и Герцеговина. Эта балканская страна – плавильный котел культур с увлекательным сочетанием османского, австро-венгерского и славянского влияния. От исторического города Мостар до потрясающей деревни Лукомир – Босния и Герцеговина предлагает богатый выбор впечатлений по доступной цене.

Ежедневные расходы: 30-40 долларов

7. Шри-Ланка. С ее древними городами, потрясающими пляжами и разнообразной дикой природой Шри-Ланка – настоящий рай для бюджетных путешественников. От культурного центра Канди до живописной горной местности – эта островная страна предлагает множество впечатлений по доступной цене.

"Вы можете с комфортом исследовать этот южноазиатский рай за 22-30 фунтов стерлинга в день", – рассказал Хиггс.

Ежедневные расходы: 30-40 долларов

8. Никарагуа. Часто затмеваемая своими соседями, Никарагуа является скрытой жемчужиной в Центральной Америке. От колониальных городов Гранада и Леон до потрясающего острова Ометепе – эта страна предлагает уникальное сочетание истории, культуры и природной красоты.

Ежедневные расходы: 25-35 долларов

9. Черногория. Эта страна с ее впечатляющей береговой линией, средневековыми городами и скалистыми горами является настоящим сокровищем Балкан. От живописного залива Котор до очаровательного города Будва – эта страна предлагает идеальное сочетание природной красоты и культурного богатства.

Ежедневные расходы: 40-50 долларов

"Отступая от проторенных дорог, путешественники могут еще больше растянуть свой бюджет, наслаждаясь аутентичным взаимодействием и избегая чрезмерного туризма. Более того, выбор этих направлений часто означает поддержку местной экономики, которая в значительной степени выигрывает от туризма. Помните, самые запоминающиеся впечатления от путешествий часто приходят из неожиданных мест, и эти скрытые жемчужины доказывают, что незабываемые приключения не обязательно должны иметь высокую цену ", – подытожил Хиггс.

Как сообщал УНИАН, ранее туристам назвали семь неожиданных стран Европы с замечательными пляжами.

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