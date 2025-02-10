Температура на острове остается теплой в течение всего года.

Небольшой остров в Атлантике ошеломляет и привлекает мало туристов, несмотря на весеннюю температуру в 30 °C.

Как пишет Daily Express, Армона - один из пяти крошечных островов у побережья Алгарви в Португалии, которые составляют природный парк Риа-Формоза. Посетители могут добраться до острова на пароме или водном такси из близлежащих прибрежных городов Фару и Ольян, поездка обойдется всего в несколько евро.

Температура на острове остается теплой в течение всего года, максимальная средняя температура в апреле составляет 30 °C. Летом она также может достигать среднего значения 32 °C, а зимой опускаться до 26 °C.

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Длина острова составляет около 10 км, а ширина - 800 метров, то есть, чтобы обойти весь остров, потребуется менее двух часов.

На Армоне есть несколько кафе и ресторанов, где можно отдохнуть в течение дня, разбросанных по песчаному пляжу, который тянется вдоль всего острова.

"Благодаря своим размерам пляж, обращенный к Атлантике, нетронутый и малолюдный, особенно за пределами самого оживленного летнего сезона. Это делает его популярным местом однодневной поездки для тех, кто отдыхает в Алгарви", - сказано в статье.

В прибрежной группе также есть четыре других небольших острова, которые можно посетить: Илья Баррета, Илья Кулатера, Илья ду Коко и Илья Тавира.

Интерестно, что они образуют лагуну Риа Формоза, систему барьерных островов, которая была признана одним из семи природных чудес Португалии в 2010 году. Это может быть прекрасным местом для наблюдения за птицами, так как в течение года здесь можно наблюдать 30 000 птиц.

Один человек, посетивший Армону, сказал, что остров с его "белыми пудровыми песками и чистым синим морем" был местом "мира и спокойствия без дорог", где "никогда не бывает многолюдно".

Другой отметил, что, несмотря на красоту острова, туристам нужно помнить о необходимости брать с собой все необходимое для дневного отдыха из-за отсутствия удобств на острове, например, зонтики, еду и напитки.

Многие из тех, кто посещает остров, предпочитают останавливаться в Фару, Ольяне и окрестностях, поскольку на острове всего несколько мест для проживания. На материке есть много отелей, Airbnb и мест для отдыха, где можно остановиться.

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Портофино - небольшой городок на итальянской Ривьере. Живописный курорт, известный своими красочно раскрашенными зданиями, выстроившимися вдоль берега, на протяжении столетий был популярным туристическим направлением, особенно для богатых и знаменитых. Генеральный директор Tesla Илон Маск был замечен за едой со своим сыном-подростком Саксоном.

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