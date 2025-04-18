Пассажирке пришлось отложить вязание до приземления.

Среди пользователей TikTok разгорелась дискуссия относительно требования стюардессы к пассажирке убрать вязальные спицы во время перелета. Об этом сообщает Independent.

Пассажирка по имени Бриттани поделилась в социальной сети видео, рассказав о ситуации. Бортпроводница, увидев, что женщина достала спицы и клубок с нитками, сказала ей, что она не сможет вязать на борту самолета.

"Стюардесса сказала мне убрать вязание, предварительно посоветовав "подумать, действительно ли я захочу держать спицы в руках, если возникнет чрезвычайная ситуация", - рассказала Бриттани.

В коротком видео тиктокерша показала свой рюкзак, стоявший на полу перед ее сиденьем с нитками и спицами.

"Это был мой первый опыт, я надеялась закончить вязать носок во время перелета, но, думаю, придется подождать", - подписала она.

Пользователи в комментариях начали задавать вопросы, почему Бриттани попросили убрать вязальные спицы. Многие начали перечислять другие потенциально опасные предметы на борту самолета.

"По этой логике ни у кого не должно быть ничего в руках во время чрезвычайной ситуации", - возмутился один из комментаторов.

Еще один пользователь заявил, что бортпроводники подают горячие напитки и еду, которые нужно держать на подносе, что "представляет угрозу даже без чрезвычайной ситуации".

Также в сети отметили, что политика Администрации транспортной безопасности США (TSA) не запрещает вязальные спицы на борту самолета:

"Я бы сказал ей, что если нет правила, запрещающего мне вязать, то я продолжу это делать. Очевидно, что у TSA с этим не было проблем".

Британни ответила комментаторам, что вязальные спицы действительно разрешено проносить на борт самолета, но пассажирка решила воздержаться от скандала. Однако она добавила, что ей не понравился "снисходительный подход" стюардессы.

Журналисты отметили, что у некоторых авиакомпаний есть свои правила в отношении острых предметов, однако они в значительной степени основаны на требованиях TSA.

"Все острые предметы в зарегистрированном багаже должны быть надежно упакованы или защищены, чтобы не допустить травмирования грузчиков и инспекторов багажа", - говорится на сайте TSA.

Что нельзя проносить на борт

Как писал УНИАН, существует пять ошибок с ручной кладью, из-за которых могут не пустить на борт самолета.

Провозить можно наличные деньги, кредитные карты, бумаги и документы, планшет, ноутбук, смартфон, фототехнику, ювелирные изделия и другие драгоценности, хрупкие и ценные предметы. Также с собой можно взять определенные лекарства.

Однако существует список предметов, которые нельзя брать в ручную кладь. Среди прочего, речь идет об оружии, пилочках и прочих предметах, которые могут представлять опасность.

Вас также могут заинтересовать новости: