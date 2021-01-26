Маски из ткани больше не будут разрешены.

С 1 февраля немецкая авиакомпания Lufthansa не будет пускать на борт самолетов пассажиров в обычных медицинских масках. Теперь они должны будут использовать маски с усиленной защитой класса FFP2 и выше.

Читайте такжеSkyUp с мая запустит рейсы из Киева на МальтуКак сообщает "Европейская правда", об этом говорится в разъяснениях для пассажиров на сайте перевозчика.

"С 1 февраля 2021 года на рейсах в и из Германии разрешаются только маски для лица следующих стандартов: стандартные или хирургические маски FFP2, KN95 и N95. Их нужно носить во время посадки, на борту и при выходе из самолета. Маски из ткани больше не будут разрешены", - говорится в сообщении.

Исключение может составлять либо состояние здоровья пассажира, либо предоставление текущего отрицательного результата теста на COVID-19 вместе с медицинским сертификатом, форму которого необходимо скачать на сайте Lufthansa.

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Автор: УНИАН