Во время шторма вода хлынула на остров, заперев жителей в своих домах.

Остров Канви в Эссексе (Великобритания) состоит из земли, отвоеванной у устья Темзы, и находится чуть выше уровня моря.

Как пишет Daily Express, 31 января 1953 года на Северное море обрушился сильный шторм, вызвавший приливную волну, которая прорвалась через морскую дамбу, окружающую Канви.

Отмечается, что сегодня остров защищает большая морская дамба, но воспоминания о наводнениях можно найти повсюду в этом районе. Туристы, посещающие этот район, часто изучают мемориалы и историю трагедии, и он стал местом для темного туризма.

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От названий улиц, включая Дайк-Кресент и Дипуотер-роуд, до паба King Canute, напоминания об исторической связи Канви с морем можно найти на каждом углу.

Во время шторма вода хлынула на остров, заперев жителей в своих домах. Люди забирались на крыши в поисках безопасности, где некоторые умирали из-за шока и переохлаждения, другие утонули в поднимающейся воде. В результате трагедии погибло 59 человек, а 13 000 были эвакуированы.

В итоге морская стена, ранее сделанная из земли и травы, была заменена прочными барьерами от наводнений.

Сегодня остров Канви - убежище для птиц и редких насекомых, а также мемориал жертвам наводнения. Он известен своими красивыми прибрежными прогулками, мирной атмосферой и богатой историей. Один посетитель сказал:

"Я не знал, что на острове Канви есть такая прекрасная морская стена. Мы остановились на острове Канви, чтобы посетить его, и решили отправиться к морю, чтобы посмотреть, и нашли морскую стену. Она такая красивая, суперчистая, действительно расслабляющая, и мне понравилось читать все фрески во время прогулки".

Другой отметил "прекрасный пляж, маленький магазин и развлечения, такие недорогие, а малышу было так весело ловить крабов и посещать маленький парк развлечений".

"Еда была восхитительной, и мы не могли поверить, насколько все здесь недорого. Обязательно скоро вернемся!! Парковка на обочине тоже была бесплатной!", - добавил он.

Новости туризма

Расположенный на архипелаге у побережья Шотландии, крошечный остров, известный как самый отдаленный в Великобритании, имеет население всего 30 человек.

Остров Фоула славится не только своим крошечным населением, но и невероятной красотой и дикой природой. Люди приезжают сюда в надежде увидеть тупиков и поморников, которые гнездятся на возвышающихся скалах над Атлантическим океаном.

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