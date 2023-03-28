Россияне ищут альтернативу отдыху на оккупированном полуострове из-за постоянных взрывов.

Летний отдых в Сочи подорожал на 30% по сравнению с прошлым годом из-за нежелания россиян ехать в оккупированный РФ Крым на фоне увеличения количества "бавовны" на полуострове.

Так, в предстоящем сезоне десятидневный отпуск в сочинском отеле "четыре звезды" с трехразовым питанием обойдется паре туристов в 220 тысяч рублей (около 2,9 тысяч долларов), что сравнимо с all inclusive в Турции или Египте, пишут российские СМИ со ссылкой на Альянс туристических агентств России.

В то же время, по словам вице-президента АТА РФ Алексана Мкртчяна, цены в Сочи уже выше, чем на аналогичный отдых в Объединенных Арабских Эмиратах, куда можно слетать на десять дней за 180 тысяч рублей на двоих (около 2,4 тысячи долларов).

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При этом он отметил, что еще в прошлом году, когда аэропорт в оккупированном Симферополе закрыли из-за начала полномасштабной российской войны в Украине, турпоток из России в Крым упал на 30%, а цены в Сочи выросли на 40%. В этом году Крым "будет в минусе" на 3-4 миллиона человек по итогам сезона, поскольку бронирование туров на полуостров уже упало на 50%. Это приведет к дополнительному подорожанию отелей в Сочи.

В то же время турбизнесу в Крыму, чтобы привлечь отдыхающих из России, необходимо снизить стоимость услуги на 40%, считает Мкртчян. "Некоторые отельеры снизили цены бронирований на ближайшие месяцы – март-апрель, а вот на июнь, июль и август не хотят из-за иллюзии того, что к ним поедут люди", – отметил он.

Ситуция с туризмом в оккупиарованном Россией Крыму

Если первые восемь лет российской оккупации в Крыму прошли относительно спокойно и в какой-то момент поток туристов из РФ туда даже вырос, то с августа 2022 года, после нчала полномасштабного российского вторжения в Украину, на полуострове почти ежедневно слышны звуки взрывов. Иногда их видно и слышно непосредственно с пляжей.

В начале октября 2022 года на железнодорожной ветке Крымского моста, ведущего из России на оккупированный полуостров, произошел взрыв, что привело к частичному разрушению моста и существенно усложнило доступ россиянам в оккупированный Крым.

Последние масштабные взрывы в оккупированном Крыму произошли 21 марта 2023 года, когда в оккупированном Джанкое были уничтожены российские крылатые ракеты "Калибр НК", которыми оккупанты обстреливают Украину.

Вскоре подконтрольный России глава оккупированного Крыма Сергей Аксенов заявил о "напряженной" ситуации с потоком туристов на полуостров. Причиной этого глава оккупационных властей назвал "логистические трудности".

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