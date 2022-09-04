Уютный Тракай: древний город-крепость посреди озер в 30 минутах от Вильнюса

Многие туристы, путешествуя в Литву, ограничиваются только столицей Вильнюсом. На самом же деле, в стране есть еще много интересных мест, до которых довольно легко добраться. Одно из них – городок Тракай в получасе езды от Вильнюса, расположенный между двух сотен озер и известный одноименным замком. Как туда попасть и что посмотреть, расскажет УНИАН.Туризм.

В наших предыдущих материалах мы рассказывали, как гостеприимно Литва встречает украинцев, делились подсказками, что следует обязательно посмотреть в Вильнюсе и на какие гастрономические изыски стоит обратить внимание (подробнее можно прочитать по ссылке). Также мы рассказывали, как попасть на литовский морской курорт Клайпеду и чем там заняться (подробнее – по ссылке). Теперь отправимся наслаждаться природой в Тракай.

Немного фактов о Тракае

Уютный городок Тракай с населением около 5 тысяч человек расположен примерно в 30 километрах от литовской столицы. Это довольно популярная туристическая локация выходного дня, куда жители Вильнюса ездят отдохнуть на выходные и праздники от городского шума, а гости столицы – немного разнообразить свой досуг.

Городок расположен в самом центре Тракайского национального исторического парка, и может предложить как отдых на природе, так и культурную программу.

Тракай – это идеальная зона отдыха с 200 озерами и множеством зеленых островков. Но также Тракай – это исторический город-крепость, построенный в далеком 14 веке.

Город был основан великим литовским князем Гедимином – едва ли не главным национальным героем Литвы. Тогда он назывался Старые Троки и в течение семи лет даже считался столицей Великого княжества Литовского. По легенде, во время охоты Гедимин увидел удобный холм в лесу и распорядился построить там замок, перенеся в него столицу. Впрочем, через несколько лет князь решил перенести столицу в Вильно (нынешний Вильнюс), а Старые Троки передал своему старшему сыну Кейстуту. Последний активно развивал и укреплял замок, со временем переименовав городок в Новые Троки.

Впрочем, уже в 16 веке Новые Троки потеряли свое значение, ведь оказалось, что из-за многочисленных озер вокруг его просто невозможно расширять. В течение следующих нескольких веков городок приходил в упадок, был разграблен и сожжен русскими войсками в 17 веке, а в 19 веке превратился в обычный уездный городок. После Второй мировой войны Тракай перешел к Литве и постепенно замок начали отстраивать, впрочем, под руководством советской власти работы затянулись на десятилетия. Лишь в 1991 году, когда был основан Тракайский национально-исторический парк, городок начали активно развивать. В 2008 году он получил статус курортной зоны. Сейчас это одна из самых популярных туристических локаций страны.

Что посмотреть в Тракае

В Тракай можно приезжать всего на день или же на несколько дней, и в любом случае вы точно найдете, чем здесь заняться. На самом деле, все интересные локации здесь нереально посетить за один день, так что если что – точно будет повод вернуться.

Самое очевидное – отправиться к Тракайскому островному замку, построенному в готическом стиле на самом большом озере этой местности – озере Гальве.

Локация эта не только красивая, но и довольно интересная с исторической точки зрения – прогуливаясь по залам замка, можно много узнать об истории Литвы. Здесь собрано немало интересных экспонатов, а также информативные мультимедийные материалы.

Идти до замка от железнодорожной станции Тракая чуть меньше 2 километров, а стоимость входного билета составляет 12 евро для взрослых в туристический сезон (с апреля по сентябрь) и 8 евро в другие "нетуристические" месяцы. График работы тоже отличается от сезона и дня недели. Больше информации можно узнать по ссылке.

Кстати, еще летом граждане Украины могли посещать замок бесплатно, как и большинство литовских государственных музеев. Также на входе в замок висел огромный флаг Украины (в Литве они вообще на каждом шагу).

Еще один интересный факт: Тракайский замок – это единственный в Восточной Европе замок, построенный на острове. При чем по самому острову можно гулять совершенно бесплатно, платный вход только на территорию замка. Здесь можно просто пройтись вокруг или же полюбоваться пейзажами, сидя на берегу. Также уже на острове можно арендовать яхту, которая покатает вас по окрестным озерам.

Кстати, о катании по озерам. Это вообще довольно популярная услуга в Тракае – лодочники начинают зазывать туристов покататься еще с начала туристической зоны.

Вариантов – множество: от упомянутых выше яхт и катеров всех возможных форм до лодочек, каяков, катамаранов и даже сапов. Хотите – катаетесь на лодке с "капитаном", а хотите – гребете самостоятельно. Цены – вполне приемлемые.

Кроме основного замка в Тракае есть еще несколько интересных локаций. Во-первых, это малый Замок на полуострове, расположенный в самом центре города вокруг прибрежного холма между озерами Гальве и Лука. Замок был построен в 14 веке во времена правления князя Кейстута, однако во время русско-шведской войны в 1655 году Полуостровной замок был разрушен. До наших дней уцелели несколько башен и развалины стены замка. Вы точно пройдете мимо него на полпути к островному замку от вокзала.

Во-вторых, это белоснежная неоклассическая усадьба Ужутракис с парком, построенная в 19 веке на другом берегу озера Гальве. Пешком до нее идти довольно долго – около 6 километров от центра города, поэтому большинство туристов, ограниченных во времени, плавают туда через озеро на лодках.

А еще Тракай известен одной из крупнейших диаспор литовских караимов, которые вместе с татарами попали сюда еще в 14 веке. По легенде, караимов сюда из Крыма пригласил великий литовский князь Витовт, после того как он посетил украинский полуостров. Ныне Тракай является основным культурным и религиозным центром литовских караимов. Здесь, в частности, есть храм караимов кенасса, караимская этнографическая выставка и традиционные караимские кладбища.

В целом, кроме созерцания исторических и культурных памятников Тракая, также в городе большой простор для активного отдыха на природе – гулять, бегать, кататься на велосипедах или водном транспорте, заниматься рыбалкой или устраивать безопасные пикники, а зимой можно кататься на коньках на некоторых озерах.

А еще в Тракае очень много классических цветных литовских деревянных домиков, это такой приятный бонус.

В целом, городок очень опрятный, здесь приятно прогуливаться.

Где поесть в Тракае

Поскольку Тракай – популярная локация, то проблем с питанием и сувениркой здесь точно не будет.

В туристические зоне собрано немало заведений питания – от лотков на вынос и скромных кафешек до больших ресторанов, где в том числе можно попробовать традиционную литовскую и караимскую кухню.

Нашим абсолютным фаворитом стали традиционные пирожки кибинай, являющиеся национальным блюдом литовских караимов. Делаются они из слоеного теста, а начинки в них бывают на любой вкус – мясные, овощные, с сыром, с грибами. Продают их в нескольких точках по цене около 2 евро за штуку.

Также здесь есть несколько супермаркетов крупных литовских торговых сетей и небольшой базарчик возле железнодорожной станции, где вас встретит первая точка с шаурмой.

Как добраться в Тракай

Проще всего из Вильнюса до Тракая доехать поездом – за день между ними проходит 9 поездов, начиная с 7:00 с интервалом 1,5-2 часа. Последний поезд в Вильнюс отправляется из Тракая в 22:00.

Ехать чуть больше 30 минут. Билет в одну сторону стоит 2,4 евро во втором классе. Больше информации ищите на сайте Литовских железных дорог.

Железнодорожная станция Тракая буквально упирается в одно из озер, поэтому вы довольно легко найдете, куда идти – расстояние до центра города составляет около 1 километра, до замка – около 2 км.

Где остановиться в Тракае

Обычно туристы выбираются в Тракай на 1 день, поэтому останавливаются в Вильнюсе, где немалое количество доступных вариантов размещения. Впрочем, и в самом Тракае в наличии около 30 вариантов для ночлега.

Цены на аренду жилья в Тракае составляют в среднем 60 евро за ночь в номере или апартаментах на двоих. При этом важно обращать внимание при бронировании на необходимость уплаты дополнительных налогов и сборов – у большинства предложенных в Тракае вариантов размещения на популярных сайтах по бронированию жилья они не включены в основную сумму и колеблются от 1 до 22 евро.

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Литва, несмотря на свои небольшие размеры, является чрезвычайно интересной и красивой страной, которая к тому же очень помогает украинцам в борьбе с российским агрессором и гостеприимно принимает временных искателей убежища из Украины. Поэтому советуем обязательно добавить ее в свои туристические планы на будущее, и обязательно посетить Тракай.

Марина Григоренко