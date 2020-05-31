Не так, как все: эксперт назвал главный принцип "непопсового путешествия"

Он отметил, что не является сторонником отдыха на юге в разгар сезона.

Если проводить свой отдых противоположно тому, как это делает большинство людей, то популярное место может открыться с другой стороны.

Об этом в интервью сайту УНИАН рассказал организатор авторских туров по Украине Николай Иващенко.

Он отметил, что не является сторонником отдыха на юге в разгар сезона.

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«На песке – градусов на пять жарче, чем в Киеве. Море относительно мелкое, «экскурсионки» практически нет. Весь отдых: покушал – полежал на пляже. И не надо забывать о комарах и о том, что из-за холодной весны море прогреется ближе к осени», – объяснил свою позицию эксперт.

Он считает, что в жаркое время года лучше поехать не на юг, а на север или повыше в горы.

«Первый принцип непопсового путешествия – быть в противофазе. Большинство живет в определенном ритме, свободные дни – суббота и воскресенье, отпуск – летом. Если ты отдыхаешь в другом ритме, то популярное место открывается с другой стороны. В прошлом году мы были в Затоке 31 августа, и там не было людей. Это трудно представить, но все уехали. Мы встречали рассвет зимой на Говерле, и я думаю, что 95% туристов не видели вершину такой красивой...», – поделился воспоминаниями Иващенко.

Полную версию интервью читайте на сайте УНИАН.

Как сообщал УНИАН, по словам министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко, больше всего в Украине, как и во всем мире, от коронавируса и карантинных ограничительных мер пострадали туристическая отрасль, ресторанно-отельный бизнес и транспорт.

В связи с этим Кабинет министров активно обсуждает механизмы прямого стимулирования развития внутреннего туризма в Украине.

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