Ранее Украина не имела регулярного прямого авиасообщения с Саудовской Аравией.

Саудовский лоукостер Flynas начинает летную программу из Одессы.

В мае 2022 года авиакомпания открывает два новых направления — Даммам и Рияд. Об этом сообщила пресс-служба Международного аэропорта Одесса.

В Рияд, столицу Саудовской Аравии, из Одессы можно будет попасть трижды в неделю. Рейсы будут осуществляться по понедельникам, четвергам и по субботам.

В Даммам вылеты запланированы с 1 мая дважды в неделю: по средам и воскресеньям.

Читайте такжеНа украинский рынок выходит ведущий лоукостер из Саудовской АравииПланируется, что полеты начнутся со 2 мая 2022 года.

Flynas:

Flynas — ведущий лоукостер Саудовской Аравии с флотом в 34 самолета. Авиакомпания выполняет более 1 500 рейсов еженедельно по 35 внутренним и международным направлениям. Авиакомпания начала свою работу в 2007 году. На данный момент она перевезла уже более 55 миллионов пассажиров.

Flynas в Украине:

1 июня 2021 года появилась информация о том, что авиакомпания из Саудовской Аравии Flynas выходит на украинский рынок, в частности она будет обеспечивать регулярное авиасообщение между Украиной и Саудовской Аравией.

С 11 июня авиакомпания Flynas начала полеты в Украину в аэропорт "Борисполь" по маршруту Эр-Рияд - Киев. С 18 июня 2021 года рейсы стали ежедневными.

2 июля 2021 года Flynas запустил регулярные рейсы из Саудовской Аравии в международный аэропорт "Борисполь" по маршруту Джидда - Киев - Джидда.

Ранее Украина не имела регулярного прямого авиасообщения с Саудовской Аравией. Для осуществления перелета нужен был трансфер через Стамбул, Доху или Дубай.