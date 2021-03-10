Речь идет о Житомирской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях.

Акционерная компания "Укрзализныця" (УЗ) приостановила курсирование ряда пригородных и региональных поездов в областях "красной" карантинной зоны – Житомирской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях.

Читайте такжеТретья волна пандемии: Украина оказалась в тройке лидеров Европы по темпам распространения COVID-19Об этом сообщила пресс-служба компании.

В частности, в Ивано-Франковской и Черновицкой областях с 7 марта временно приостановлено движение следующих пригородных поездов: №6418/6417 Ходоров - Ивано-Франковск - Ходоров; 6425/6426 Стрый - Ивано-Франковск - Стрый; № 6431/6434 Ивано-Франковск - Коломыя - Ивано-Франковск; №6437/6438 Ивано-Франковск - Коломыя - Ивано-Франковск; №6402/6401 Ивано-Франковск - Ворохта - Ивано-Франковск; №6403/6404 Ивано-Франковск - Рахов - Ивано-Франковск; № 6452/6451 Коломыя - Залещики - Коломыя; № 6442/6441 Коломыя - Ворохта - Коломыя; № 6472/6471 Коломыя - Вадул-Сирет - Коломыя.

Также временно приостановлено движение регионального поезда №702/701 Львов - Черновцы - Львов.

В Житомирской области приостановлено курсирование региональных поездов: №887/888-№890/889 Коростень - Винница - Коростень; № 877/878 Коростень - Житомир.

Также с 7 марта запрещена посадка/высадка пассажиров в/со станций в пределах Житомирской области на региональные поезда: №867 Киев - Жмеринка по станциям: Попельня, Бровки, Чернорудка; №868 Жмеринка - Киев по станциям: Белоселье, Чернорудка, Бровки, Попельня; № 885 Киев - Ровно по станциям: Чернявка, Попельня, Харлиевка, Бровки, Чернорудка, Белоселье, Иванковцы, Бердичев, Мирославка, Демчин, Рачки, Михайленки, Вакуленчук, Чуднов-Волынский, Разино, Гордиевка, Печановка, Колодяжный, Мирополь; №870 Шепетовка - Киев по станциям: Мирополь, Колодяжный, Печановка, Гордиевка, Разино, Довбище, Чуднов-Волынский, Вакуленчук, Михайленки, Рачки, Демчин, Мирославка, Райки, Бердичев, Иванковцы, Чернорудка, Бровки, Попельня.

В Закарпатской области с 8 марта временно приостановлено курсирование поезда №821/822 Львов - Ужгород - Львов.

Отмечается, что пригородные поезда по Закарпатской области курсируют согласно расписанию.

Что этому предшествовало

"Укрзализныця" с 8 марта приостанавливает продажу билетов в Закарпатье и одновременно с введением в регионе усиленного карантина ограничит высадку-посадку пассажиров.

По состоянию на 10 марта в "красную" зону эпидемической опасности по уровню распространения COVID-19 попали Черновицкая, Ивано-Франковская, Житомирская и Закарпатская области.

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Автор: Павел Степанец