Крупнейший европейский лоукостер Ryanair продлил остановку почти всех полетов до 14 мая

Сейчас компания выполняет рейсы исключительно внутри Великобритании.

Крупнейший европейский лоукостер ирландская авиакомпания Ryanair продлил ограниченный график полетов до 14 мая.

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Как сообщается на сайте авиакомпании, на данный момент 99% самолетов компании находятся на земле.

«Так как большинство европейских стран наложили запрет на полеты и другие ограничения, более 99% самолетов Ryanair приземлены на следующие недели. Мы работаем с правительствами стран, чтобы сохранить минимальное количество рейсов, несмотря на низкую загрузку», - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас компания выполняет рейсы исключительно внутри Великобритании.

Как сообщал УНИАН, 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса.

Кабинет министров в связи с распространением коронавируса принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта, а также с 18 марта ввел запрет на железнодорожные, авиа- и автобусные междугородные и межобластные пассажирские перевозки, а также на работу метрополитенов.

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