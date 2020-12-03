В Италии ограничения на поездки продлятся с 21 декабря и до 6 января. В Испании - с 23 декабря по 6 января.

Правительства Италии и Испании ограничивают внутренние передвижения между городами на период Рождества и Нового года. Благодаря этим ограничениям чиновники хотят предотвратить рост числа заражений коронавирусом.

Читайте такжеВ Италии предлагают запретить путешествия между регионами на рождественские праздникиТак в Италии ограничения на поездки продлятся с 21 декабря и до 6 января. Соответствующее решение приняло правительство страны. В частности, гражданам страны запретят поездки между регионами Италии. Людям нельзя будет ехать даже в собственные дома на побережье или в горах, а также навещать родственников, которые живут в других городах. Исключения будут только для поездок на работу, из-за состояния здоровья и в случае чрезвычайных ситуаций. В то же время возвращаться к своему основному месту жительства можно будет, передает "Немецкая волна".

При этом ограничения станут еще жестче 25 и 26 декабря и 1 января 2021 года. В эти дни итальянцы должны будут оставаться в своих городах и общинах. Тогда также будут действовать исключения для работы или чрезвычайных ситуаций.

Таким образом Рим хочет предотвратить рост количества инфицирований ввиду опасений "третьей волны" коронавируса в январе-феврале 2021 года.

В Испании также ограничивают передвижение на период зимних праздников. Накануне вечером правительство Испании также приняло решение о более жестких ограничениях на передвижение в стране на период с 23 декабря по 6 января. В это время людям разрешат покидать свой регион и пересекать региональные рамки только для встреч с близкими членами семьи и друзьями. Также будут исключения для поездок на работу и к врачу. Максимальное количество участников 24, 25 и 31 декабря и 1 января увеличат с шести до десяти человек включая детей.

Кроме того, на Сочельник и Новый год перенесут начало действия комендантского часа на 1:30 ночи. Сейчас она действует практически по всей стране с 23:00 до 6: 00 часов, при этом руководители регионов могут менять его временные рамки.

Коронавирус в Испании и Италии

В общем в Испании насчитывается более 1,6 млн заражений коронавирусом, из которых более 45,7 тыс. - это смертельные случаи. В последние недели ситуация с коронавирусом в стране улучшается. Со середины ноября количество заражений на 100 тыс. жителей в течение семи дней уменьшилось с более чем 200 до 102.

С начала эпидемии в Италии в целом подтвердили более 1,6 млн заражений коронавирусом, из них более 57 тыс. смертей.

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Автор: УНИАН