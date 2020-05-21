Украина сможет полностью открыть границы с соседями в середине июля – Аваков

Министр внутренних дел подчеркнул, что постепенно открываются пункты пропуска на границах с ЕС.

Украина сможет полностью открыть границы с соседями примерно в середине июля.

Такое мнение высказал министр внутренних дел Арсен Аваков, передает Правительственный портал.

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Министр внутренних дел подчеркнул, что постепенно открываются пункты пропуска на границах с ЕС. Было принято решение об открытии 66 пунктов пропуска на границе с Республикой Польша, Венгрией, Словацкой Республикой, Румынией и Республикой Молдова.

«У нас двусторонние отношения с нашими партнерами и мы смотрим, какие там правила и шаг за шагом открываем пункты пропуска. Но сейчас ехать в Румынию или Польшу может только тот, кто имеет паспорт этой страны или вид на жительство. Мы ожидаем, что этот режим изменится где-то в середине июля и мы сможем восстановиться в полном объеме», - отметил Арсен Аваков.

Также министр предположил, что Украина будет жить в режиме «мягких шагов» выхода с карантина до получения вакцины против коронавируса и гарантированных методов лечения.