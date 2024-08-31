Хотя Лос-Аламос хорошо известен, как место создания первой атомной бомбы, мало кто знал, что окружающие территории загрязнены радиацией.

До полномасштабного российского вторжения Зона отчуждения Чернобыльской АЭС была одной из самых популярных туристических достопримечательностей Украины, в том числе и среди иностранцев. На планете еще есть несколько туристических объектов похожего типа, но не всегда туристы понимают, где они оказались.

В середине 1940-х годов городок Лос-Аламос (штат Нью-Мексико) и его окрестности стали центром разработки американского ядерного оружия. Как пишет The Guardian, до 1963 года так называемая "национальная лаборатория Лос-Аламоса" выбрасывала радиоактивные отходы в соседний каньон, пока Министерство обороны создавало национальный ядерный арсенал. В конце концов местность стала настолько насыщенной токсичными отходами, что ее назвали Кислотным каньоном.

Несколько лет спустя Комиссия по атомной энергии и Министерство энергетики США приняли меры по восстановлению, которые стоили не менее 2 миллиардов долларов, и к 1980-м годам привели территорию в соответствие с федеральными стандартами очистки, чтобы она была безопасной для использования.

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Впоследствии комиссия передала землю округу Лос-Аламос без каких-либо ограничений в использовании, и ее превратили в грунтовую тропу, популярную среди байкеров, туристов и бегунов. Десятилетиями люди прибывали сюда отдыхать на природе, не понимая, что на самом деле представляет собой это место.

Недавно проведенное исследование показало, что почва, растения и вода в каньоне загрязнены "чрезвычайной концентрацией" плутония. Майкл Кеттерер, научный сотрудник Университета Северной Аризоны и ведущий исследователь проекта, сказал, что уровень плутония в Кислотном каньоне в Нью-Мексико и вокруг него был одним из самых высоких, которые он когда-либо видел в общедоступной зоне США за свою многолетнюю карьеру.

По его словам, ситуация там подобна тому, что наблюдается на месте Чернобыльской катастрофы. Радиоактивные изотопы "прячутся у всех на виду", сказал Кеттерер.

"Это одна из самых шокирующих вещей, с которыми я когда-либо сталкивался в своей жизни", - сказал он.

Впрочем ученый признает, что уровень воздействия и непосредственная опасность для тех, кто пользуется тропами, является низким. Кеттерера больше беспокоит то, что тамошний плутоний может попадать в воду, которая в конце концов течет в реку Рио-Гранде. Вещество может быть поглощено растениями и попасть в пищевую цепь или может быть широко рассеяно в пепле в случае лесного пожара.

Сторонники общественного здоровья уже призвали правительство разместить предупредительные вывески для посетителей, чтобы они могли принять обоснованное решение об использовании тропы, загрязненной токсичными отходами.

Другие необычные туристические места

Как писал УНИАН, Науру, крошечный остров в Тихом океане вблизи экватора, почти не посещают туристы. И дело не только в географической удаленности, но и в том, что окологию острова фактически разрушили работы по добыче фосфатов. Это мини-государство когда-то было богаче нефтяных эмиратов, а теперь нищенствует на помощь мирового сообщества.

Также мы рассказывали о живописном острове в Карибском море, который ужасает туристов своим прошлым. Здесь нет ни одного отеля, несмотря на неплохие пляжи. Однако здесь есть старые могилы рабов и остатки разбитых кораблей.

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