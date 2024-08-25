Науру когда-то было самым богатым государством мира, а теперь превратилось в бедную страну с больным населением.

Северная Корея может удивлять своим необычным укладом жизни, который будто застрял в сталинском СССР. Но есть страны, которые удивляют не меньше, хотя тоталитарной диктатурой там и не пахнет. Турецкий путешественник Рухи Ченет посетил островное государство Науру, население которого по статистике является самым толстым в мире, и рассказал об увиденном в своем блоге на Ютуб.

Науру - это крошечный остров в Тихом океане вблизи экватора, примерно в 3 тысячах километров к северо-востоку от Австралии. Государство имеет мизерную площадь - около 21 кв. км. Для сравнения, самый маленький из районов Киева - Печерский - тоже имеет около 20 кв. км. Все население государства Науру составляет около 11 тысяч человек, что делает его одним из самых маленьких в мире и по этому параметру.

Науру почти не посещают туристы, поскольку государство не имеет интересных туристических объектов и является крайне удаленным от густонаселенных регионов мира. Единственный способ добраться до Науру - по воздуху, поскольку коралловые рифы, окружающие остров, делают невозможным причаливание больших туристических лайнеров.

Видео дня

В прошлом Науру был одним из самых богатых островов на душу населения, поскольку самих жителей было мало, а на острове добывали фосфаты. В 1970-х годах ВВП острова на душу населения достигал 177 тысяч долларов в год (с учетом инфляции на сегодняшний день), тогда как в США - всего 44 тысячи.

Люди были настолько богаты, говорит Рухи, что прибегали к "безумному расточительству". Например, на острове есть свалка с десятками суперкаров, которые ржавеют здесь с тех времен. Местная жительница рассказала путешественнику, что один полицейский купил Lamborghini, но не смог им пользоваться, потому что был слишком толстым.

Однако первичные месторождения фосфата в Науру закончились, и остров остался без источника дохода. Между тем ландшафт острова оказался настолько разрушенным добычей фосфатов, что сельское хозяйство здесь стало невозможным.

Теперь всю еду приходится импортировать. И из-за удаленности острова, импортируются преимущественно консервы. Именно это способствовало эпидемии ожирения в стране.

"На этих разрушенных землях, где не могут расти овощи и фрукты, переработанная и жирная пища стала нормой. Всемирная федерация борьбы с ожирением признает Науру страной с наибольшим количеством ожирения, около 60 процентов ее граждан страдают ожирением", - говорит путешественник.

Конечно, свежие овощи и фрукты все же есть на полках местных магазинов, но они слишком дорогие, чтобы быть основной пищей островитян. Например цветная капуста здесь стоит 12,45 долларов за одну головку, обычный арбуз - почти 41 доллар.

Проблем острову добавляет самый высокий уровень курения в мире - 52,1 процента. Причем женщин-курильщиков даже немного больше чем мужчин, что является крайне необычным явлением.

Что касается планирования острова, Рухи отмечает, что здесь нет официальной столицы, хотя поселок Ярен является местом расположения законодательной власти и ряда правительственных учреждений. Здесь также есть только один на всю страну полицейский участок, пожарная служба и аэропорт. Сейчас на острове остался только один банк, а в нескольких банкоматах редко есть средства.

По этой причине, по его словам, лучше всего путешествовать в Науру с наличными, а валютой там является австралийский доллар.

В конце своего видео путешественник делает неутешительный вывод.

"Иллюзия богатства, в которую внезапно попала Науру в конце 1960-х годов, заставила поколение не понять важности упорного труда и образования. Правительство не строило планов на будущее и исчерпало все ресурсы нации. Этот маленький остров с ранами, которые невозможно залечить, по сути, стоит перед нами как итог того, что происходит в мире, и как урок, который человечество должно всегда помнить", - говорит Рухи.

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