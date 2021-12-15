Казахский авиаперевозчик Air Astana с 15 декабря запустил пересадки из Киева в Дели через свой базовый аэропорт в Алматы.
Об этом сообщает Avianews.com.
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Время пересадки на пути из Украины в Индию составляет 1 час 15 минут, в обратном направлении — 2 часа 40 минут.
Стыковки рейсов Киев-Алматы и Алматы-Дели предусмотрены два раза в неделю по понедельникам и средам с прилетом на следующий день. Вернуться в Украину можно будет раз в неделю по субботам.
Пересадка из Киева в Дели, вылеты по понедельникам и средам:
- Киев 21:40 → Алматы 06:35
- пересадка 1 час 15 минут
- Алматы 07:50 → Дели 11:10
Пересадка из Дели в Киев, вылеты по субботам
- Дели 12:20 → Алматы 16:40
- пересадка 2 часа 40 минут
- Алматы 19:20 → Киев 20:40
Пассажиры всех классов получают бесплатное питание, дорожные наборы и доступ к индивидуальной развлекательной системе с фильмами и сериалами. Она представлена в виде вмонтированных в кресло экранов или планшетов, которые на время полета выдают бортпроводники.
Air Astana и пандемия:
30 апреля 2020 года авиакомпания Air Astana сообщила о том, что будет пускать на борт своих самолетов только пассажиров, которые сдали анализы на наличие коронавирусной инфекции.
Пассажир должен біл предоставить справку о прохождении теста методом полимеразной цепной реакции с отрицательным результатом.
При этом документ должен был быть выдан не более чем за 7 дней до вылета.