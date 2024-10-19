В городах этой страны есть много исторических домов, которые датированы девятым веком.

Многие популярные города Европы, такие как Манчестер или Венеция, всегда переполнены туристами, поэтому там вы можете себя чувствовать не очень комфортно, если любите много пространства. Идеальным вариантом для более спокойного отдыха может стать Северная Македония, которая является маленькой балканской страной. Об этом для издания Mirror рассказал редактор туристического отдела и руководитель отдела коммерческого контента Майло Бойд.

По его словам, на сегодня эта страна занимает третье место в Европе с наименьшим количеством посетителей за год. Однако Северная Македония является очень красивой и имеет выгодное туристическое направление.

"Учитывая, что она находится на том же полуострове, где расположены другие гораздо более известные туристические центры, такие как Хорватия, Черногория и Греция, ее относительная нераскрученность по сравнению с другими местами отдыха, возможно, удивляет. Особенно, если учесть все его интригующие достопримечательности. Здесь есть множество объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, включая очаровательный приозерный город Охрид, известный своими побеленными домами османской эпохи и романскими церквями, датированными 9-м веком или даже раньше", - заметил Бойд.

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Автор материала подчеркнул, что регион известен тем, что им правил Александр Македонский, который владел частью Балкан, простирающейся на территории четырех современных стран.

"Массивная памятная статуя легендарного воина на величественном коне стоит в центре Скопье, подчеркивая энтузиазм северомакедонского народа к историческому полководцу", - добавил эксперт.

Также мало известным является то, что эту страну ассоциируют с Матерью Терезой, которая там родилась. Она прославилась как опекунша для бедных и больных в Индии, однако была этнической албанкой, а родилась и выросла в Северной Македонии.

"Учитывая все эти известные ассоциации, возможно, странно, что Северная Македония не является более посещаемой страной. Тот факт, что она граничит с некоторыми из самых популярных мест Средиземноморья, но не имеет прямого доступа к морю, а также ограниченность авиасообщения, может быть возможным объяснением", - отметил Бойд.

Также он поделился впечатлениями редактора Эстер Маршалл из издания Express, которая недавно побывала в этой стране, в частности в замечательном городе Охрид.

"Его старый город - это волшебное место, наполненное живописными церквями. Я наслаждалась огромным обедом на берегу озера с вином всего за 14 фунтов (753 грн - УНИАН). Шарик мороженого в милом Старом городе стоил мне всего 90 пенсов (43 грн - УНИАН), а капучино в шикарном кафе на берегу озера - 1,55 фунта (83 грн - УНИАН)", - рассказала Эстер.

Кроме того, Эстер посетила столицу Северной Македонии - Скопье. По ее словам, для нее этот город показался немного "странным".

"Первое, что вы заметите в Скопье - это количество гигантских статуй. В 2014 году город начал проект реконструкции и построил более 100 статуй. От воинов до пиратских кораблей и львов - вряд ли найдется улица без памятника. Хотя огромные статуи могут быть не всем по вкусу, они, безусловно, достойны внимания. Я бы не рекомендовала проводить в Скопье больше нескольких дней, но посетить столицу, безусловно, стоит хотя бы для того, чтобы исследовать соседний каньон Матка", - посоветовала она.

В то же время Майло Бойд рассказал о местах, которые точно стоит посетить в столице. По его словам, первым является место рождения Матери Терезы.

"Эклектическая церковь была построена в 2009 году на месте старой церкви, где Мать Тереза была крещена на следующий день после своего рождения. Если вас интересует немного история, то Музей македонской борьбы - именно для вас. Этот мрачный музей посвящен истории оккупации и борьбы за независимость страны, начиная с восстания македонских христиан против османских правителей в 16 веке и заканчивая провозглашением независимости страны от Югославии в 1991 году", - добавил автор материала.

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