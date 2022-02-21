Чтобы попасть в Израиль, с 1 марта непривитым туристам достаточно будет лишь сдать два теста на коронавирус.

Израиль с 1 марта 2022 года разрешит въезд невакцинированным от коронавируса туристам.

Об этом сообщает The Independent со ссылкой на заявление премьер-министра страны Нафтали Беннета.

"Мы наблюдаем постоянное снижение данных о заболеваемости, поэтому пришло время постепенно открываться", – заявил глава израильского правительства.

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В частности, с начала марта для въезда в Израиль непривитым туристам достаточно будет лишь сдать два теста на коронавирус: один перед вылетом и второй по прибытию.

В частности, в качестве теста перед вылетом будут допустимы отрицательные результаты ПЦР-теста (в течение 72 часов до полета в Израиль) или теста на антиген (в течение 24 часов до полета). По прибытии в Израиль пассажиры должны будут сдать за свой счет ПЦР-тест перед выходом из аэропорта.

Все прибывающие должны будут находиться на домашней изоляции до получения результатов ПЦР-теста или до истечения 24 часов. Если результат теста окажется положительным, путешественник должен будет оставаться в домашней изоляции не менее 14 дней (этот срок можно сократить, сдав второй ПЦР-тест на седьмой день).

Отметим, Израиль ввел один из самых строгих в мире пограничных контролей с самого начала пандемии в марте 2020 года и еще раз ужесточил правила въезда конце 2021 года. С 9 явнваря 2022 года Израиль открылся для привитых и переболевших иностранных туристов, прилетающих из всех стран, кроме "красных".

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