Иностранцы, привитые российской вакциной "Спутник V", въехать в Израиль пока не смогут.

Израиль с 9 января открывается для привитых и переболевших иностранных туристов прилетающие из всех стран, кроме "красных".

Об этом сообщает сайт NEWSru.co.il.

Туристы должны сделать ПЦР-тест или антиген-проверку перед вылетом в Израиль, сдать ПЦР-тест сразу после прилета в аэропорту имени Бен-Гуриона и находиться на карантине в первые 24 часа или до получения отрицательного ПЦР-теста.

Иностранцы, не признанные привитыми или не переболевшие, в Израиль въезжать не могут.

Читайте такжеЧерногория ужесточила правила въезда для украинцевТакже Министерство здравоохранения рекомендует внести изменения в список "красных" стран, в которые запрещено выезжать израильтянам. В новом списке останутся ОАЭ, США, Эфиопия, Великобритания, Танзания, Мексика, Швейцария и Турция.

Признанными в Израиле считаются вакцины: Moderna, Pfizer, Johnson & Johnson – Janssen, AstraZeneca, Covishield, Sinopharm, Sinovac.

В то же время иностранцы, привитые российской вакциной "Спутник V", въехать в Израиль пока не смогут.

При этом на сайте Министерства здравоохранения указано, что вакцина "Спутник V" признается Израилем при условии получения положительного результата серологической проверки.

Источники в Министерстве туризма сообщают, что Минздрав аргументирует отказ впускать в Израиль привитых "спутником" отсутствием данных о влиянии российской вакцины на штамм "Омикрон".

Ранее сообщалось, что Израиль вошел в пятую волну коронавируса, несмотря на строгие ограничения для сдерживания штамма "Омикрон".

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