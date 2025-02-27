Испания традиционно является одним из самых популярных направлений для пляжного летнего отдыха в Европе. В некоторых курортных городах туристов стало настолько много, что в стране развернулася активная кампания по борьбе с чрезмерным туризмом – местные жители больше не хотят видеть много гостей.
Впрочем, это еще не значит, что Испанию стоит полностью вычеркнуть из своих отпускных планах – в стране есть еще немало мест, где туристов наоборот рады видеть. Единственное пожелание со стороны горожан – вести себя прилично и с уважением к местным общинам.
Тем временем, туристическое издание Travel Off Path составило список из пяти замечательных пляжных направлений Испании, где все еще рады видеть туристов.
1. Бланес. Расположенный на каталонском побережье, в часе езды к востоку от оживленной Барселоны, этот город кажется намного тише, так как он принимает меньше иностранцев и обслуживает в основном испанцев. Бланес предлагает гостям полосу прекрасных пляжей вдоль бирюзовых вод Средиземного моря, граничащую с роскошными кондоминиумами и местными закусочными, где можно поесть всего за 14 долларов, а цены на отели здесь стартуют всего от 64 долларов. Бланес также является воротами в живописное побережье Коста-Брава, и туристы часто используют его в качестве базы для исследования других не менее очаровательных мест в этом районе, таких как средневековый Тосса-дель-Мар и оживленный портовый город Паламос.
2. Нерха. Скрытая жемчужина солнечного курорта Коста-дель-Соль, наиболее известного как место расположения курортных городов Малага и Марбелья, Нерха – это мирное приморское сообщество с населением около 21 тысяч человек, где главным достоянием является природа. Близлежащие пещеры Нерхи представляют собой совокупность подземных камер с уникальной геологической формацией, а сам город зажат между горными хребтами Техеда и Альмихара, природным парком Альхама и морем. Ну а самый посещаемый в Нерхе песчано-гравийный пляж Плайя Бурриана встречает гостей традиционными ресторанами, где подают невероятную паэлью, а исторический центр города – это типичный андалузский лабиринт из побеленных домов и очаровательных площадей.
3. Торремолинос. Еще один муниципалитет, расположенный на залитом солнцем побережье Коста-дель-Соль, является круглогодичным курортным городом, который очень популярен среди самих испанцев из-за его умеренного климата и обширного главного пляжа. Здесь есть множество ночных клубов и закусочных, в основном сосредоточенных в пляжной зоне, а в последние годы он также приобрел репутацию одной из "гей-столиц" Испании. Цены на отели на берегу моря здесь стартуют от 67 долларов, что делает Торремолинос отличным недорогим солнечным местом для весеннего отдыха. Также город можно посетить ради его богатой истории – одной из его жемчужин является хорошо сохранившаяся средневековая крепость Торре-де-Пиментель, датируемая 14 веком.
4. Альтеа. Расположенный на выдающемся холме с видом на Коста-Бланку, этот участок побережья известен своими нетронутыми пляжами с мелким белым песком. По сути Альтеа – это менее известный двойник Санторини, который не так многолюден и определенно не так дорог. Туристов здесь ждет неподвластный времени, лабиринтообразный центр с мощеными улочками, выложенными белеными домами и ремесленными магазинами, с множеством уютных ресторанчиком на открытом воздухе. При этом отношение местных жителей к гостям здесь очень спокойное, а потому крайне маловероятно, что вас выгонят из города размахивающие плакатами протестующие.
5. Сьютаделла-де-Менорка. Майорка, возможно, является одним из худших мест в Испании с точки зрения чрезмерного туризма в данный момент, но это потому, что большинство туристов намеренно обходят стороной меньшую, более необычную Менорку – крошечный остров, где находится портовый город Сьютаделла, который просто идеально отражает средиземноморскую жизнь. Его Старый квартал цвета охры пересекают средневековые улочки, ведущие к центральной площади Пласа-дес-Борн, где вы увидите готическую городскую стену и два дворца, Салорт и Торре-Саура, а внизу, у заполненной яхтами пристани, находится множество семейных ресторанов. Помимо своего исторического очарования и отсутствия толп, это место находится в нескольких минутах езды от множества калас – небольших защищенных бухт, омываемых бирюзовыми морями, где можно остановиться на ночь всего за 75 долларов.
Как сообщал УНИАН, ранее, вопреки общенациональному тренду, приморский городок Мотриль в испанской Гранаде заявил о планах построить больше жилья для туристов.
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