Хотя популярные испанские города в последнее время охватывают протесты против чрезмерного туризма, это еще не значит, что страну стоит полностью вычеркивать из своих отпускных планов.

Испания традиционно является одним из самых популярных направлений для пляжного летнего отдыха в Европе. В некоторых курортных городах туристов стало настолько много, что в стране развернулася активная кампания по борьбе с чрезмерным туризмом – местные жители больше не хотят видеть много гостей.

Впрочем, это еще не значит, что Испанию стоит полностью вычеркнуть из своих отпускных планах – в стране есть еще немало мест, где туристов наоборот рады видеть. Единственное пожелание со стороны горожан – вести себя прилично и с уважением к местным общинам.

Тем временем, туристическое издание Travel Off Path составило список из пяти замечательных пляжных направлений Испании, где все еще рады видеть туристов.

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1. Бланес. Расположенный на каталонском побережье, в часе езды к востоку от оживленной Барселоны, этот город кажется намного тише, так как он принимает меньше иностранцев и обслуживает в основном испанцев. Бланес предлагает гостям полосу прекрасных пляжей вдоль бирюзовых вод Средиземного моря, граничащую с роскошными кондоминиумами и местными закусочными, где можно поесть всего за 14 долларов, а цены на отели здесь стартуют всего от 64 долларов. Бланес также является воротами в живописное побережье Коста-Брава, и туристы часто используют его в качестве базы для исследования других не менее очаровательных мест в этом районе, таких как средневековый Тосса-дель-Мар и оживленный портовый город Паламос.

2. Нерха. Скрытая жемчужина солнечного курорта Коста-дель-Соль, наиболее известного как место расположения курортных городов Малага и Марбелья, Нерха – это мирное приморское сообщество с населением около 21 тысяч человек, где главным достоянием является природа. Близлежащие пещеры Нерхи представляют собой совокупность подземных камер с уникальной геологической формацией, а сам город зажат между горными хребтами Техеда и Альмихара, природным парком Альхама и морем. Ну а самый посещаемый в Нерхе песчано-гравийный пляж Плайя Бурриана встречает гостей традиционными ресторанами, где подают невероятную паэлью, а исторический центр города – это типичный андалузский лабиринт из побеленных домов и очаровательных площадей.

3. Торремолинос. Еще один муниципалитет, расположенный на залитом солнцем побережье Коста-дель-Соль, является круглогодичным курортным городом, который очень популярен среди самих испанцев из-за его умеренного климата и обширного главного пляжа. Здесь есть множество ночных клубов и закусочных, в основном сосредоточенных в пляжной зоне, а в последние годы он также приобрел репутацию одной из "гей-столиц" Испании. Цены на отели на берегу моря здесь стартуют от 67 долларов, что делает Торремолинос отличным недорогим солнечным местом для весеннего отдыха. Также город можно посетить ради его богатой истории – одной из его жемчужин является хорошо сохранившаяся средневековая крепость Торре-де-Пиментель, датируемая 14 веком.

4. Альтеа. Расположенный на выдающемся холме с видом на Коста-Бланку, этот участок побережья известен своими нетронутыми пляжами с мелким белым песком. По сути Альтеа – это менее известный двойник Санторини, который не так многолюден и определенно не так дорог. Туристов здесь ждет неподвластный времени, лабиринтообразный центр с мощеными улочками, выложенными белеными домами и ремесленными магазинами, с множеством уютных ресторанчиком на открытом воздухе. При этом отношение местных жителей к гостям здесь очень спокойное, а потому крайне маловероятно, что вас выгонят из города размахивающие плакатами протестующие.

5. Сьютаделла-де-Менорка. Майорка, возможно, является одним из худших мест в Испании с точки зрения чрезмерного туризма в данный момент, но это потому, что большинство туристов намеренно обходят стороной меньшую, более необычную Менорку – крошечный остров, где находится портовый город Сьютаделла, который просто идеально отражает средиземноморскую жизнь. Его Старый квартал цвета охры пересекают средневековые улочки, ведущие к центральной площади Пласа-дес-Борн, где вы увидите готическую городскую стену и два дворца, Салорт и Торре-Саура, а внизу, у заполненной яхтами пристани, находится множество семейных ресторанов. Помимо своего исторического очарования и отсутствия толп, это место находится в нескольких минутах езды от множества калас – небольших защищенных бухт, омываемых бирюзовыми морями, где можно остановиться на ночь всего за 75 долларов.

Как сообщал УНИАН, ранее, вопреки общенациональному тренду, приморский городок Мотриль в испанской Гранаде заявил о планах построить больше жилья для туристов.

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