В Турции еще один православный храм превратили в мечеть (фото)
В Турции еще один храм превратили в мечеть. Это монастырь Хора в Стамбуле.
Соответствующий документ, вступающий в силу немедленно, опубликовали турецкие правительственные СМИ, сообщило греческое издание ERT.
Госсовет Турции принял решение еще в 2019 году. Тогда он постановил, что решение о присвоении объекту статуса музея в 1945-м было нелегальным. Однако никаких действий по этому вопросу до сегодняшнего дня не предпринималось.
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Монастырь Хора расположен в стамбульском районе Фатих — историческом центре. В нем находится известная Церковь Христа Спасителя в Полях. Эта наиболее сохранившая свой первозданный вид византийская церковь, входит в число памятников всемирного наследия.
Монастырь построили в VI веке и превратили в мечеть в 1511 году после захвата турками Константинополя. Тогда все изображения византийского периода в церкви были заштукатурены. Музейный статус она получила в 1945-м, после чего была открыта для туристов.
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- В Греции и на Кипре объявили траур в связи с этим событием.
- По словам религиоведа Андрея Юраша, Эрдоган делает все для укрепления своих позиций внутри турецкого общества. Преобразование Собора Святой Софии в мечеть - один из таких шагов.
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