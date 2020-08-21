В Турции еще один православный храм превратили в мечеть (фото)

Госсовет Турции постановил, что решение о присвоении объекту статуса музея в 1945-м было нелегальным.

В Турции еще один храм превратили в мечеть. Это монастырь Хора в Стамбуле.

Соответствующий документ, вступающий в силу немедленно, опубликовали турецкие правительственные СМИ, сообщило греческое издание ERT.

Госсовет Турции принял решение еще в 2019 году. Тогда он постановил, что решение о присвоении объекту статуса музея в 1945-м было нелегальным. Однако никаких действий по этому вопросу до сегодняшнего дня не предпринималось.

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Монастырь Хора расположен в стамбульском районе Фатих — историческом центре. В нем находится известная Церковь Христа Спасителя в Полях. Эта наиболее сохранившая свой первозданный вид византийская церковь, входит в число памятников всемирного наследия.

Монастырь построили в VI веке и превратили в мечеть в 1511 году после захвата турками Константинополя. Тогда все изображения византийского периода в церкви были заштукатурены. Музейный статус она получила в 1945-м, после чего была открыта для туристов.

В июле собор Святой Софии также превратили в действующую мечеть. 24 июля в нем прошел первый за 86 лет намаз.

В Греции и на Кипре объявили траур в связи с этим событием.

По словам религиоведа Андрея Юраша, Эрдоган делает все для укрепления своих позиций внутри турецкого общества. Преобразование Собора Святой Софии в мечеть - один из таких шагов.

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Автор: Наталия Печиборщ