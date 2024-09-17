Греческие власти решили ввести новые ограничения в сфере туризма, затрагивающие жилищный сектор.

Власти Греции, которые ранее решили ввести сбор в размере 20 евро для круизных туристов за посещение популярных островов Санторини и Миконос, заявили о новых мерах, направленных на противодействие чрезмерному туризму и решение жилищного кризиса в стране.

Как пишет Reuters, греческие власти анонсировали запрет на выдачу новых лицензий на краткосрочную аренду жилья в трех районах в центре Афин, который будет действовать как минимум год, начиная с 1 января 2025 года, но может быть продлен.

Одновременно правительство Греции повысило налог на такую ​​аренду жилья для отдыха и обязалось предоставить домовладельцам стимулы для перехода на долгосрочную аренду.

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Как и многие другие европейские туристические направления, Греция стремится сбалансировать прибыльную отрасль, подпитываемую такими онлайн-платформами, как Airbnb, с потребностями местных жителей, сталкивающихся с нехваткой жилья и ростом стоимости жизни из-за наплыва туристов.

Сейчас, поскольку многие домовладельцы выбирают более прибыльную краткосрочную аренду для своей недвижимости, афинянам сложно найти доступное жилье для аренды.

"Я искала дом восемь-девять месяцев и в итоге остановилась на том, в котором сейчас нахожусь. Даже в тот период поисков, когда я расширяла круг рассматриваемых мной районов, я не нашла ничего, что могла бы себе позволить содержать", – рассказала 34-летняя работница частного сектора Альма Лази, проживающая в центральном районе Афин Панграти.

Как сообщал УНИАН, ранее жители Будапешта проголосовали за запрет краткосрочной аренды в главном туристическом районе города.

Также о планах ввести ограничения на такую аренду заявили в Барселоне и на Канарских островах – это одни из самых популярных туристических направлений Испании, особенно страдающие от наплыва путешественников.

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