Греция перенесла открытие туристического сезона

С открытием туристического сезона разрешено вернуться к работе отелям, ранее закрытым из-за карантина.

В рамках ослабления карантина правительство Греции объявило об открытии туристического сезона в стране с 15 июня.

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Соответствующее заявление сделал премьер-министр страны Кириакос Мицотакис в обращении к греческому народу, сообщает 112.ua со ссылкой на Iefimerida.

С открытием туристического сезона разрешено вернуться к работе отелям, ранее закрытым из-за карантина.

С 1 июля в Греции возобновится отправление и принятие прямых заграничных рейсов. Туристы будут выборочно проходить медицинские тесты, обязательным будет соблюдение общих санитарных протоколов.

Компании, которые понесли убытки из-за коронавируса, получили разрешение соответствующим образом скорректировать рабочее время своих сотрудников к концу октября.

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее министр туризма Греции Гарри Теочарис заявил, что открытие туристического сезона в стране планируется с 1 июля.

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