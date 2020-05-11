В Греции назвали дату начала туристического сезона

Для всех отдыхающих подготовили строгие правила.

В Греции решили официально начать туристический сезон с 1 июля - страна уже подготовила детальный план "осторожной перезагрузки туристического сектора".

Об этом сообщила "Европейская правда" со ссылкой на греческие СМИ.

План, который составили греческое Министерство туризма и Национальная организация здравоохранения, предусматривает строгие правила для ресторанов, пляжей, гостиниц и других мест размещения туристов, а также паромов и других видов транспорта.

Ношение маски для лица будет обязательным на всех видах транспорта как минимум до 15 июня, когда это требование планируют пересмотреть. Также маски должен носить персонал в гостиницах и в других туристических предприятиях.

Персонал в отелях должен пройти инструктаж по обеспечению надлежащей дистанции и уметь безопасно реагировать в случае подозрения на инфекцию. Врач на месте должен проводить тесты на COVID-19.

Работники отелей должны проживать в отдельных комнатах, им ежедневно будут измерять температуру.

Места общего пользования будут регулярно дезинфицировать. В столовых и вокруг бассейнов следует поддерживать безопасную дистанцию.

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В правительстве страны не исключают, что принимать туристов будут в случае негативного результата пройденного теста на коронавирус. По прибытии им могут мерить температуру. В случае появления симптомов болезни во время отдыха людей будут перемещать в карантинные заведения.

В Греции при этом рассчитывают на единую позицию Европы в вопросе туризма. В случе ее отсутствия страна будет руководствоваться планом двустороннего сотрудничества с разными странами.

Как сообщал УНИАН, ранее о детальных планах возобновления туризма рассказали власти Болгарии.

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