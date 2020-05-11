В Греции назвали дату начала туристического сезона
В Греции решили официально начать туристический сезон с 1 июля - страна уже подготовила детальный план "осторожной перезагрузки туристического сектора".
Об этом сообщила "Европейская правда" со ссылкой на греческие СМИ.
План, который составили греческое Министерство туризма и Национальная организация здравоохранения, предусматривает строгие правила для ресторанов, пляжей, гостиниц и других мест размещения туристов, а также паромов и других видов транспорта.
- Ношение маски для лица будет обязательным на всех видах транспорта как минимум до 15 июня, когда это требование планируют пересмотреть. Также маски должен носить персонал в гостиницах и в других туристических предприятиях.
- Персонал в отелях должен пройти инструктаж по обеспечению надлежащей дистанции и уметь безопасно реагировать в случае подозрения на инфекцию. Врач на месте должен проводить тесты на COVID-19.
- Работники отелей должны проживать в отдельных комнатах, им ежедневно будут измерять температуру.
- Места общего пользования будут регулярно дезинфицировать. В столовых и вокруг бассейнов следует поддерживать безопасную дистанцию.
Читайте такжеТурция начнет постепенно принимать иностранных туристов с июня
В правительстве страны не исключают, что принимать туристов будут в случае негативного результата пройденного теста на коронавирус. По прибытии им могут мерить температуру. В случае появления симптомов болезни во время отдыха людей будут перемещать в карантинные заведения.
В Греции при этом рассчитывают на единую позицию Европы в вопросе туризма. В случе ее отсутствия страна будет руководствоваться планом двустороннего сотрудничества с разными странами.
Как сообщал УНИАН, ранее о детальных планах возобновления туризма рассказали власти Болгарии.
Читайте также:
- Симптомы коронавируса - как отличить от гриппа и простуды
- Коронавирус карта распространения на сегодня (обновляется)
- Коронавирус новости в Украине и мире - онлайн
- Антисептик своими руками: простые рецепты, как сделать его дома (видео)
- Лечение коронавируса:какие препараты используют при COVID-19 в Украине и мире