В Намибии (Южная Африка) победу на местных выборах одержал политик по имени Адольф Гитлер Унона (Adolf Hitler Uunona). Он обошел своего соперника, набрав 85% голосов.
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Как сообщает Daily Mail, политик получил кресло в одном из местных советов страны по списку правящей партии SWAPO.
Адольф объясняет журналистам, что не имеет ничего общего с нацистами и не желает завоевать мир.
«Мой отец назвал меня в честь этого человека. Он вероятно не понимал, за что выступал Адольф Гитлер», - пояснил политик.
По его словам, в детстве он считал свое имя абсолютно нормальным, и лишь в подростковом возрасте узнал, что Гитлер хотел захватить мир.
Отмечается, что современная Намибия была колонией Германской империи с 1884 года и до конца Первой мировой войны. Многие улицы там до сих пор носят немецкие названия, а люди берут себе немецкие имена.
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