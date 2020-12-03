Политик объясняет журналистам, что не имеет ничего общего с нацистами.

В Намибии (Южная Африка) победу на местных выборах одержал политик по имени Адольф Гитлер Унона (Adolf Hitler Uunona). Он обошел своего соперника, набрав 85% голосов.

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Как сообщает Daily Mail, политик получил кресло в одном из местных советов страны по списку правящей партии SWAPO.

Адольф объясняет журналистам, что не имеет ничего общего с нацистами и не желает завоевать мир.

«Мой отец назвал меня в честь этого человека. Он вероятно не понимал, за что выступал Адольф Гитлер», - пояснил политик.

По его словам, в детстве он считал свое имя абсолютно нормальным, и лишь в подростковом возрасте узнал, что Гитлер хотел захватить мир.

Отмечается, что современная Намибия была колонией Германской империи с 1884 года и до конца Первой мировой войны. Многие улицы там до сих пор носят немецкие названия, а люди берут себе немецкие имена.

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Автор: Дмитрий Захаров