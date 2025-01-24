Лонгьир является самым северным человеческим поселением с количеством жителей более тысячи человек.

Лонгьир - столица и крупнейшее поселение норвежского архипелага Шпицберген, расположенного примерно посередине между Северным полюсом и материковой Норвегией. Жизнь здесь совсем не похожа на ту, которую ведут большинство европейцев, пишет в авторской статье для Business Insider местная жительница Эвелин Люнде.

"Когда я впервые приехала, то почувствовала, будто попала на другую планету. Шпицберген, который имеет более 1000 постоянных жителей, является местом со снежными бурями и оленями, которые непринужденно бродят по улицам. Излишне говорить, что было много вещей, о которых я не думала о здешней жизни, пока не переехала ближе к Северному полюсу", - вспоминает она.

Первое, что может удивить новичков на острове - это лимиты на приобретение спиртных напитков. Местные жители должны получить специальную карточку, по которой можно купить алкоголь. На практике эти ограничения означают, что в месяц можно приобрести не более двух бутылок крепких напитков и 24 банок пива.

Видео дня

Эта система берет свое начало со времен, когда Шпицберген был шахтерским сообществом, и ограничения на алкоголь понадобились, чтобы предотвратить пьянство.

"Я не знаю, почему город сохранил эту традицию, но это одно из многих правил, которые отличают жизнь на Шпицбергене от материка", - пишет Эвелин.

Второе правило, которое является обязательным для местных жителей - держать свой мусор в мусоросборнике в доме, чтобы лишний раз не привлекать в город белых медведей.

Третья особенность: Шпицберген находится так близко к полюсу, что северное сияние здесь можно наблюдать преимущественно в южной части неба. Но оно здесь действительно красивое.

Правило номер четыре снова связано с белыми медведями. Выходя за пределы населенного пункта вы обязаны брать с собой ружье и сигнальную ракетницу. На Шпицбергене действительно живет очень много белых медведей, поэтому они представляют реальную угрозу. Если сигнальная ракета не отпугнет хищника, придется применить ружье.

Впрочем просто так стрелять в медведей запрещено. И для получения оружия нужно пройти специальные курсы.

Другие рассказы пораженных туристов

Как писал УНИАН, немецкий турист посетил Афганистан, который уже несколько лет контролируют талибы. Несмотря на строгие религиозные правила, которые действуют в этой стране, для опытных путешественников путешествие туда может стать действительно очень познавательным.

Также мы рассказывали о другом иностранце, который недавно посетил Украину и рассказал о том, что его больше всего поразило в нашей стране.

Вас также могут заинтересовать новости: