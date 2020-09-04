Специальный рейс ГогольTrain с участниками фестиваля современного искусства GogolFest DREAM вечером 3 сентября 2020 года отправился из Киева в Херсон.
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Как говорится в сюжете ТСН, уже сегодня состоится открытие четырнадцатого Гогольфеста на Трофейном мосту в херсонском Гидропарке. Организаторы обещают соблюдать карантинные нормы, а еще - обеспечить достаточно пространства для соблюдения социальной дистанции.
Продлится фестиваль в Херсоне в этом году совсем недолго - всего с 4 по 6 сентября. Однако после этого он состоится еще на трех локациях в течение сентября-октября - в Фастове, Днепре и в еще одном пока не объявленном городе.
В программе фестиваля - перформативный концерт "И корабль плывет" от руководителя театра "Дах", режиссера Влада Троицкого с участием группы DakhaBrakha. Еще одно эксклюзивное событие - медитативная камерная опера "Стус. Прохожий" о любви, нежности и хрупкости жизни.
"Поезд, который объединяет города, людей и искусство является платформой культурной мобильности. Максим Демский с командой - то, что вы делаете, вызывает чрезвычайные эмоции. Договорились с Александром Ткаченко, таких проектов должно быть больше", - прокомментировал событие в своем Telegram-канале министр инфраструктуры Владислав Криклий.
Что такое ГогольFest
- ГогольFest - это ежегодный мультидисциплинарный международный фестиваль современного искусства, сочетающий театр, музыку, перформанс, кино, литературу, визуальное мистецство и образовательную программу.
- ГогольFest основан в 2007 году благодаря частной инициативе режиссера и руководителя Центра современного искусства "Дах" Владислава Троицкого.
- С 2007 по 2017 годы ГогольFest проходил в Киеве - сначала в "Художественном Арсенале", затем на киностудии Довженко, в помещении заброшенного завода на Выдубичах и на ВДНХ.
- В 2019 году Гогольфест прошел в Мариуполе и в Виннице, а в 2020 году продолжил путешествовать. Сначала фестиваль должен был состояться весной впервые в Одессе, в третий раз в Мариуполе и еще в нескольких городах. Однако из-за карантина его перенесли на осень - в Херсон, Фастов, Днепр и еще однин пока неназванный город.
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