В частности, сняты некоторые ограничения на границах с Австрией и Швейцарией, а также открывается граница с Люксембургом.

Германия начала ослаблять контроль на границах с некоторыми странами после двухмесячного закрытия из-за пандемии COVID-19.

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Об этом сообщает "Немецкая волна".

В частности, уже открыта для автомобилистов граница с Люксембургом. Начиная с полуночи пятницы, водители могут пересекать границу этих двух стран без необходимости доказывать уважительность причины. Вдоль границы уже есть 12 контрольно-пропускных пунктов.

Также сняты некоторые ограничения на границах Германии с Австрией и Швейцарией. Теперь люди могут без ограничений посещать партнеров, родственников или принять участие в важных семейных мероприятиях в соседней стране. В то же время туристические путешествия, поездки за продуктами или топливом до сих пор запрещены.

Также несколько ослабляются ограничения и на границе ФРГ с Францией. Прежде всего, речь идет о посещении родственников. Кроме того, неженатые пары из двух стран, живущие отдельно, смогут снова встречаться.

Отменить все ограничения на поездки между Германией, Австрией, Швейцарией и Францией планируется 15 июня на основе соглашения между всеми государствами.

В то и же времясохраняются все ограничения на границе с Данией и Италией.

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