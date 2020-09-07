Такая ситуация обусловлена аномальной жарой, из-за которой происходит активное цветение воды в Днепре.

В Киеве на всех муниципальных пляжах запретили купаться из-за цветения воды в Днепре, а также осадков.

Читайте такжеВода цветет: в Киеве запретили купаться на большинстве пляжейОб этом сообщили в пресс-службе коммунального предприятия по охране, содержанию и эксплуатации земель водного фонда Киева "Плесо".

По состоянию на 7 сентября "красные флаги" получили пляжи:

"Венеция";

"Радуга";

"Детский";

"Золотой";

"Молодежный";

"Предместная Слободка";

"Тельбин";

"Радуга";

"Центральный";

"Водоворот";

"Галерный";

"Троещина";

"Вербный ";

"Пуща-Водица ".

"Такая ситуация обусловлена аномальной жарой, из-за которой происходит активное цветение воды в Днепре, а также осадками, которые были 03.09.20. Все эти факторы значительно ухудшают нормативные показатели воды", - отметили на предприятии.

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Автор: УНИАН