В Киеве на всех муниципальных пляжах запретили купаться из-за цветения воды в Днепре, а также осадков.
Читайте такжеВода цветет: в Киеве запретили купаться на большинстве пляжейОб этом сообщили в пресс-службе коммунального предприятия по охране, содержанию и эксплуатации земель водного фонда Киева "Плесо".
По состоянию на 7 сентября "красные флаги" получили пляжи:
"Венеция";
"Радуга";
"Детский";
"Золотой";
"Молодежный";
"Предместная Слободка";
"Тельбин";
"Радуга";
"Центральный";
"Водоворот";
"Галерный";
"Троещина";
"Вербный ";
"Пуща-Водица ".
"Такая ситуация обусловлена аномальной жарой, из-за которой происходит активное цветение воды в Днепре, а также осадками, которые были 03.09.20. Все эти факторы значительно ухудшают нормативные показатели воды", - отметили на предприятии.
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