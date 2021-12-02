Новые правила начнут действовать 4 декабря.

Франция объявила о новых правилах для путешественников, прибывающих из стран, не входящих в ЕС, в связи с распространением нового штамма коронавируса Omicron.

Как сообщает The Local, с 4 декабря всем путешественникам – вакцинированным или нет – потребуется отрицательный тест на коронавирус для въезда во Францию из любой страны за пределами ЕС или Шенгенской зоны.

Это может быть ПЦР-тест или тест на антиген, но он должен быть проведен в течение предыдущих 48 часов.

Прибывшим из стран ЕС или Шенгенской зоны нужно будет пройти тест только в том случае, если они не вакцинированы, но тест должен быть сдан в течение предыдущих 24 часов.

Новый штамм коронавируса "Омикрон" – что известно

Впервые новый штамм B.1.1.529 обнаружен в ЮАР 24 ноября. Он отличается большим количеством мутаций и, как считается, может быть более устойчив к вакцинам, а также быстрее распространяться.

Всемирная организация здравоохранения назвала новый штамм коронавируса греческой буквой "Омикрон". В организации подчеркнули, что новый штамм имеет большое количество мутаций, некоторые из которых вызывают беспокойство.

"Предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения этим вариантом по сравнению с другими", – отметили в ВОЗ.

Эксперты считают, что новый штамм может быть в шесть раз заразнее, чем штамм "Дельта".

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 602 019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Светлана Закелова