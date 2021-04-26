Вклад индустрии туризма в мировой ВВП в 2019 году составлял 10,4%, в 2020 году из-за пандемии коронавируса он сократился до 5,5%
Об этом говорится в отчете Всемирного совета по туризму и путешествиям (WTTC), подготовленном совместно с Oxford Economics.
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До пандемии индустрия путешествий и туризма (включая ее прямое и косвенные воздействие) создавали одно из четырех всех новых рабочих мест в мире, 10,6% всех рабочих мест (334 млн человек) и 10,4% мирового ВВП ($9,2 трлн).
В 2020 году доля туризма в мировой экономике снизилась до 5,5%, сектор потерял почти $4,5 трлн (объем составил $4,7 трлн), вклад в мировой ВВП снизился на 49,1%. При этом вся мировая экономика в 2020 году сократилась на 3,7%.
В 2020 году в индустрии туризма было потеряно 62 млн рабочих мест (сокращение на 18,5%,) в результате чего в отрасли осталось 272 млн работников. «Угроза потери рабочих мест сохраняется, поскольку многие рабочие места в настоящее время поддерживаются государственными программами, которые без полного восстановления индустрии туризма и путешествий могут быть потеряны», — отметили в WTTC.
Расходы внутренних туристов в мировом масштабе снизились на 45%, в то время как расходы иностранных — на 69,4%.
WTTC исследовал влияние путешествий и туризма на экономику и занятость для 185 стран и 25 географических или экономических регионов мира.
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