Для гурманов этот альпийский город должен быть обязательным для посещения хотя бы раз в жизни.

Цюрих нечасто фигурирует в рейтингах туристических мест, которые стоит посетить. Возможно из-за того, что это совсем не бюджетное направление для отдыха. Однако это не отменяет всех туристических прелестей этого швейцарского города, который среди прочего известен своими непревзойденными ресторанами, пишет Express.

Цюрих входит в пятерку лучших мест для кулинарного туризма. Здесь сосредоточено 57 пятизвездочных ресторанов на любой вкус и 10 других кулинарных туристических объектов. В Цюрихе можно попробовать шесть национальных швейцарских блюд, хотя средняя цена обеда на двоих будет довольно ощутимой - около 130 долларов.

Старый город Цюриха имеет традиционный для этой части Европы средневековый шарм. И именно здесь сосредоточено большинство не только культурных достопримечательностей города, но и мест, где можно вкусно поесть.

Видео дня

Даже посещая город проездом, стоит попробовать главные местные деликатесы - фондю и раклет. Эксперты по туризму также рекомендуют такие блюда как rösti (хрустящий жареный картофель) и Zürcher Geschnetzeltes (нарезанная телятина в сливочном соусе).

Туризм в Швейцарии: что стоит знать

Как писал УНИАН, Швейцария является самой безопасной страной мира для туризма, в частности для женщин, путешествующих соло. По данным исследований, только 2% женщин жаловались на агрессию со стороны мужчин в этой альпийской стране. Это коррелирует с в целом очень низким уровнем преступности в Швейцарии. Вторую строчку в рейтинге самых безопасных стран для туристов заняла Ирландия, третью - Канада.

Также мы рассказывали о лучших местах в Швейцарии, на которые стоит обратить внимание туристам. Как отмечают путешественники, страна выглядит настолько красивой, что порой напоминает рисунок из сказки. Поэтому здесь вы найдете и изящные водопады, и старые средневековые города, и мощные горы, и горнолыжные курорты, и даже места для пляжного отдыха.

Вас также могут заинтересовать новости: