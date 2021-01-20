Независима глобальная консалтинговая компания Saffron Brand Consultants опубликовала свежий рейтинг City Tourism Brand Barometer, в рамках которого определила города мира с лучшими туристическими брендами по итогам 2020 года.
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Согласно данным исследования, по итогам прошлого года городом с самым привлекательным туристическим брендом оказалась французская столица - Париж. За ним расположились Лондон и Токио.
Как отмечают авторы исследования, попавшие в первую десятку города получили самые высокие оценки в рейтинге, учитывая как их активы, так и показатели репутации, благодаря большому количеству достопримечательностей, низкому индексу преступности и даже большему количеству солнечных часов в год. Кроме того, во внимание принимались отзывы иностранцев в соцсетях и количество запросов в приложении Google Trends.
Топ-10 городов мира с лучшими туристическими брендами
1. Париж (Франция)
2. Лондон (Великобритания)
3. Токио (Япония)
4. Нью-Йорк (США)
5. Сингапур
6. Дубай(ОАЭ)
7. Барселона (Испания)
8. Мадрид (Испания)
9. Вена (Австрия)
10. Москва (Россия)
А вот украинские города, к сожаление, в результаты исследования не попали.
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