Лидером рейтинга стала французская столица Париж.

Независима глобальная консалтинговая компания Saffron Brand Consultants опубликовала свежий рейтинг City Tourism Brand Barometer, в рамках которого определила города мира с лучшими туристическими брендами по итогам 2020 года.

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Согласно данным исследования, по итогам прошлого года городом с самым привлекательным туристическим брендом оказалась французская столица - Париж. За ним расположились Лондон и Токио.

Как отмечают авторы исследования, попавшие в первую десятку города получили самые высокие оценки в рейтинге, учитывая как их активы, так и показатели репутации, благодаря большому количеству достопримечательностей, низкому индексу преступности и даже большему количеству солнечных часов в год. Кроме того, во внимание принимались отзывы иностранцев в соцсетях и количество запросов в приложении Google Trends.

Топ-10 городов мира с лучшими туристическими брендами

1. Париж (Франция)

2. Лондон (Великобритания)

3. Токио (Япония)

4. Нью-Йорк (США)

5. Сингапур

6. Дубай(ОАЭ)

7. Барселона (Испания)

8. Мадрид (Испания)

9. Вена (Австрия)

10. Москва (Россия)

А вот украинские города, к сожаление, в результаты исследования не попали.

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Перевод: Марина Григоренко