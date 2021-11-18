По словам премьер-министра, негативные тесты на коронавирус больше не позволят посещать массовые мероприятия и заведения обслуживания.

Чехия вслед за Австрией вводит локдаун для лиц, которые не вакцинированы от коронавируса.

С понедельника, 23 ноября, тем, кто не прививался или не переболел коронавирусом, запретят доступ ко всем публичным местам и мероприятиям, говорится в сюжете ТСН.

Окончательный перечень ограничений должны утвердить сегодня, 18 ноября, во время заседания чешского правительства.

Читайте также12 стран ЕС вообще не меняли правил въезда для украинцев после исключения Украины из "зеленого списка" – Кулеба

Ограничения усиливают из-за рекордного количества заражений коронавирусом. В частности, 17 ноября в Минздраве Чехии сообщили о 22479 новых случаях заболевания COVID-19. Это стало самым высоким суточным приростом заражений в стране с начала пандемии.

Как сообщил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, негативные тесты на коронавирус больше не позволят посещать массовые мероприятия и заведения обслуживания, пишет The Guardian.

"С этого времени [понедельника], когда речь заходит об услугах и публичных мероприятиях, будут признаваться лишь прививки и выздоровления от коронавируса... Люди должны наконец поверить, что Covid убивает", - сказал Бабиш.

Отмечается, что в целом неутешительную статистику по новым случаям инфицирования и смертности фиксируют по всей Европе.

Как сообщал УНИАН, ранее правительство Австрии и руководство всех девяти федеральных земель в воскресенье, 14 ноября, ввели карантин для людей, которые не были привиты против коронавируса. По словам австрийского канцлера Александера Шалленберга, это связано с ежедневным увеличением количества инфицированных, а также "позорно низким уровнем вакцинации".

Отметим, что по статистике большинство госпитализированных с коронавирусом не делали прививки против этой болезни.

Так, в Украине записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Александр Топчий