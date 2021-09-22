Инсталляция будет установлена под таким углом к солнцу, что можно будет ловить особые природные моменты.

На острове Хортица накануне праздников, которые отмечают 14 октября, будет открыт особый арт-объект на Холме с флагштоком. Он будет называться "Круг" и представлять собой большое кольцо из металла на постаменте высотой 7 метров.

Об этом сообщил творческий руководитель коллектива авторов арт-объекта Богдан Кривошея.

По его словам, перед авторами стояла задача создать максимально универсальную инсталяцию без однозначной трактовки.

"Решили взять круг, как главный символ. Это одна из самых доскональных фигур, бесконечная энергия, это круг единения. Каждый сможет найти свой смысл арт-объекта. Обычно люди сами начинают придумывать ассоциации", - рассказал Кривошея.

Инсталляция будет установлена ​​под таким углом к ​​солнцу, что можно будет ловить особые природные моменты. В зависимости от восхода или заката, можно ловить солнце в себе, задерживать его лучи, не только наблюдать за красотой вокруг, но и быть соучастником действа.

Восстановление Хортицы проходит по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка", а также при поддержке Группы Метинвест. Благодаря последней на острове на октябрьские праздники полноценно заработает уникальное световое лазерное шоу.

Напомним, в августе остров посетила первая леди Елена Зеленская, которая заявила, что остров после обновления станет первым в Украине полностью инклюзивным туристическим объектом.

Автор: Иван Бойко