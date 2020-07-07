Безвизовые путешествия 2020: как коронавирус повлиял на реальную ценность паспортов стран мира

Реальная позиция украинского паспорта временно изменилась в связи с ограничениями ЕС - паспорт Украины потерял безвизовый доступ в 27 стран ЕС как минимум до 15 июля 2020 года.

Коронавирус оказал серьезное влияние на передвижение людей и на ценность ряда паспортов, которые считаются влиятельными и предоставляют формальную возможность для беспрепятственных путешествий, хотя на цифрах рейтинга паспортов это никак не отразилось, поскольку действующие ограничения не связаны с формальными соглашениями о безвизовом перемещении между странами.

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Об этом свидетельствуют данные опубликованного 7 июля 2020 года компанией Henley & Partners Индекса паспортов, который анализирует визовые правила 200 государств по результатам второго квартала текущего года и ранжирует их по количеству стран безвизового въезда.

В качестве примера в отчете приводится паспорт США, занимающий в рейтинге 7-ое место с формальной возможностью для безвизовых путешествий в 185 стран мира. Однако по состоянию на 1 июля 2020 года и в связи с запретом Европейского союза (ЕС) для въезда американских граждан на территорию ЕС, американский паспорт теряет (пусть и временно) 27 стран и перемещается на 26-ое место, где соседствует с Мексикой.

Аналогично, реальная позиция украинского паспорта временно изменилась в связи с ограничениями ЕС - паспорт Украины потерял безвизовый доступ в 27 стран ЕС как минимум до 15 июля 2020 года, хотя официально безвизовыми для украинцев остаются 129 стран (44-ое место). В то же время нраждане Грузии, получившие безвизовый доступ в шенгенскую зону в 2017 году, могут въезжать на территорию ЕС с 1 июля 2020 года, потому позиций своих не растеряли. Позиция российского паспорта не изменилась ни формально, ни в связи с ограничениями ЕС (50-ое место).

При этом официально рейтинг паспортов не изменился по сравнению с показателями за первый и второй квартал 2020 года. Япония продолжает удерживать первую позицию в рейтинге с безвизовым доступом в 191 страну мира, и сохраняет ее и в реальности в связи с тем, что ее граждане могут въезжать в ЕС с 1 июля 2020 года. В первой десятке по-прежнему страны ЕС, Великобритания, Сингапур, США, Австралия, Канада и др. Афганистан, Ирак и Сирия остаются на нижних строчках индекса.

В то же время председатель Группы компаний Henley & Partners и автор концепции Индекса паспортов Кристиан Келин уверен, что недавнее решение ЕС о закрытии внешних границ будет иметь далеко идущие последствия.

«Как мы уже видели, воздействие пандемии на свободу передвижения было более радикальным и продолжительным, чем первоначально предполагалось. В ближайшие месяцы мы увидим появление новой глобальной иерархии паспортов с точки зрения мобильности: страны, которые эффективно справились с пандемией, возглавят рейтинг, и совсем не обязательно, что это будут традиционные для Индекса, сильные в промышленном плане, страны».

В то же время генеральный директор Henley & Partners Йорг Штеффен считает, что программы получения ВНЖ и гражданства через инвестиции станут одной из немногих возможностей для стран получить необходимую экономическую поддержку и уменьшить государственный долг: «При надлежащем внедрении и управлении инвестиционные программы дают странам возможность использовать поток доходов, который способствует сохранению стабильности, необходимой в период неопределенности». Для состоятельных граждан альтернативный паспорт (например, Кипра или Черногории) также становится новым ценным активом на фоне волатильности рынка, особенно когда речь идет о здоровье и благополучии членов семьи».

Как сообщал УНИАН.Туризм, утром 7 июля 2020 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал страны, которые на сегодня открыты для путешествий украинских туристов.

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