Причиной отмены стал отказ Израиля обслуживать самолеты беларусский авиакомпании Belavia.

Беларусская государственная авиакомпания "Белавиа" отменяет рейсы из Минска в Тель-Авив, которые должны были перезапуститься с июня 2022 года.

Причиной отмены стал отказ Израиля обслуживать самолеты авиакомпании, пишет 34travel.me.

Сообщается, что Belavia уже отменила все рейсы до конца сезона – 27 октября 2022 года. Пассажирам обещают вернуть деньги за оформленные билеты.

Отметим, ранее в "Белавиа" анонсировали обновленные авиарейсы "Минск – Тель-Авив". Правда, вместо привычных 3-4 часов его длительность должна была составить 9 часов. Все дело в том, что из-за европейских санкций и нападения России на Украину авиаперевозчик будет вынужден летать по данному маршруту через Казахстан с дозаправкой в Азербайджане, поскольку прежний маршрут через Украину и юг России сейчас закрыт.

При этом "Белавиа" надеялсь решить воспрос с повышением себестоимости такого полета за счет своих пассажиров, которым предложили доплатить за ранее забронированные билеты и сократили нормы провоза багажа.

Как сообщал УНИАН, ранее несколько крупнейших в мире круизных компаний, среди которых Carnival Cruise Line, Princess Cruises и Costa Cruises, приостановили продажи и новые бронирования для туристов из России и Беларуси.