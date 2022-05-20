Вместо трех часов самолет будет лететь девять часов, облетая через Казахстан.

Белорусская государственная авиакомпания "Белавиа" в июне 2022 года перезапустит регулярный рейс "Минск – Тель-Авив".

Однако длительность обновленного рейса составит девять часов вместо трех, как это было до войны в Украине и введения европеских санкций против Беларуси, пишет avianews.com.

Отмечается, что из-за европейских санкций и нападения России на Украину авиаперевозчик будет вынужден летать через Казахстан, поскольку прежний маршрут через юг России сейчас закрыт.

В результате протяженность рейса возросла настолько, что самолет "Белавиа" теперь не сможет долететь в Израиль, и будет совершать промежуточную посадку на дозаправку в столице Азербайджана Баку.

Поскольку это увеличит себестоимость полетов, "Белавиа" решила переложить затраты на своих пассажиров. Причем это коснется даже ранее забронированных билетов – авиакомпания отменит рейсы "Минск – Тель-Авив" по старому маршруту с более дешевыми билетами и внесет в систему новые с дозаправкой, а пассажирам предложат доплатить и получить билеты на рейсы через Баку. Несогласные смогут вернуть деньги и вообще никуда не лететь.

В дополнение к подорожанию билетов "Белавиа" ограничит возможность провоза из Минска в Тель-Авив спортивное снаряжение, животных, музыкальных инструментов и дополнительного багажа. Это связано с тем, что авиакомпания вынуждена ограничивать вес самолета, чтобы уменьшить потребление топлива.

Издание также отмечает, что маршрут рейса "Минск –Тель-Авив" от "Белавиа" с мая 2021 года менялся несколько раз. Так, вначале авиакомпания летала по наиболее короткому пути через Украину с длительностью рейса 3 часа.

После того, как Евросоюз и Украина ввели санкции против Беларуси в мае 2021 года, "Белавиа" начала летать через Россию, что увеличило длительность полета до 4 часов. Этому предшествовало то, что Беларусь подняла истребители, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair, которым из Афин в Вильнюс летел основатель оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич.

В феврале 2022 года Россия закрыла воздушное пространство на юге страны после вторжения в Украину, поскольку российские самолеты запускают ракеты в сторону Украины над Каспийским морем. В итоге это еще больше удлинило маршруты "Белавиа" в южные страны – Турцию, Египет и Израиль.

Как сообщал УНИАН, 24 февраля 2022 года Россия развернула полномасштабное военное вторжение в Украину, в том числе с территории Беларуси. И хотя беларусская армия прямо не участвует в войне в Украине, самопровозглашенный президент страны Александр Лукашенко открыто поддерживает российкого диктатора Владимира Путина. При этом именно с беларусских аэродромов и военных баз уже почти три месяца ведутся обстрелы Украины, в том числе ракетами.

Поскольку в мире Беларусь считается пособником России в войне против Украины, эту страну также затронули новые сакнции.