В IATA считают, что это позволит сократить время на проведение тестирования и снизить расходы путешественников.

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) призвала правительства разрешить авиапассажирам сдавать экспресс-тесты на определение антигена коронавируса для совершения поездок.

В организации, которая объединяет крупнейшие авиакомпании мира, отмечают, что это позволит сократить время на проведение тестирования и снизить расходы путешественников при сохранении высокого уровня точности, как при использовании ПЦР-тестов, пишет avianews.com.

IATA ссылается на данные исследования OXERA и Edge Health. Согласно ему экспресс-тесты на антиген пропускают только один случай заражения на 1000 путешественников и имеют показатель ложноотрицательных результатов, сравнимый с ПЦР-тестами.

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Ассоциация также отмечает, что при росте авиатрафика существующих мощностей не хватит для тестирования пассажиров методом ПЦР. К примеру, Великобритания сможет протестировать только 25% авиапассажиров при возвращении перевозок на уровень 2019 года.

При этом требование только ПЦР-тестов значительно влияет на затраты путешественников. По данным IATA, бизнес-поездка из Лондона во Франкфурт при существующих требованиях обойдется дороже на 59% по сравнению с докарантинным уровнем.

Использование экспресс-тестов на антиген смогут снизить траты путешественников на эти цели в два раза.

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Автор: Александр Топчий