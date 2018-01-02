Новогодние приключения: пассажиров поезда Запорожье - Киев несколько раз за ночь пересаживали на разные поезда

Пассажиров скоростного поезда Запорожье – Киев производства Крюковского вагоностроительного завода, отправившегося из Запорожья 1 января 2018 года, несколько раз за ночь пересаживали на разные поезда, а время опоздания составило около 5 часов.

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Согласно сообщению пресс-службы компании "Укрзализныця", пассажиры из-за задержки должны были прибыть в Киев 2 января ориентировочно в 11:20.

"На подъезде скоростного поезда до станции Новогуполивка был обнаружен запах дыма в подвагонном оборудовании (тяговом двигателе вагона №1). Силами локомотивной, поездной бригады и сопровождающего представителя "КВСЗ" было ликвидировано задымление, однако продолжить рейс электропоезд не смог. Всех пассажиров доставили вспомогательным подвижным составом на станцию Пятихатки, где они были пересажены на подменный подвижной состав филиала "УЖСК" "Укрзализныця", которым они продолжили путешествие в Киев в 6:48 2 января 2018 года", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" в период новогодних и рождественских праздников с 22 декабря 2017 года по 12 января 2018 года назначила около 36 дополнительных поездов.