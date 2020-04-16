Битва за пассажиров после карантина: Ryanair готов снижать цены вплоть до 0,99 евро за билет

Глава Ryanair Group считает, что после возобновления полетов показатели вернутся к нормальным, однако снизятся цены.

Ирландская авиакомпания Ryanair готовится к ценовой войне с другими авиаперевозчиками, как только будут сняты ограничения на полеты. В предстоящей битве Ryanair ожидает победы.

Об этом заявил в интервью Reuters глава Ryanair Group Майкл о'Лири.

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Он убежден, что рынок быстро восстановится, в то время как другие участники рынка прогнозируют возвращение к прежним показателям в течение нескольких лет. По мнению главы Ryanair Group, показатели вернутся к нормальным, однако снизятся цены.

"Перед возобновлением полетов мы начнем распродажи, и это сделают другие авиакомпании. Нам все равно - будет это 9,99 евро, 4,99 евро, 1,99 евро или 0,99 евро за билет. В краткосрочной перспективе для нас важно не заработать деньги, а вернуть наших пилотов, бортпроводников и самолеты в небо", - отметил он.

О'Лири предполагает, что частично полеты начнут возобновляться в июне, после чего в продажу поступят дешевые билеты на поездки в июле и августе.

Между тем, в 2021 году глава Ryanair Group ожидает бума в сфере туризма, учитывая нереализованный в 2020 году спрос.

Как сообщал УНИАН, венгерский лоукостер Wizz Air намерен возобновить выполнение большинства рейсов до 2020 года и продолжит получать новые самолеты.