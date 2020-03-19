Места на спецрейс МАУ из Брюсселя раскупили, граждан без билетов просят связаться с посольством

Рейс будет выполнен в 20:00 по брюссельскому времени, тогда как в билетах указано время – 21:00 – по Киеву.

Все билеты на специальный рейс самолета МАУ «Брюссель-Киев» на вечер 19 марта выкупили.

Об этом сообщает пресс-служба украинского посольства в Королевстве Бельгия.

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В представительстве отметили, что рейс будет выполнен в 20:00 по брюссельскому времени, тогда как в билетах указано время – 21:00 – по Киеву.

Граждан с билетами просят прибыть в Brussels Airport за три часа до вылета – в 17:00 – и получить посадочный талон на стойке Chek-in Swissport ground handler.

В то же время посольство просит граждан, которые остаются в Бельгии и Люксембурге после 20:00 19 марта, предоставить все необходимые данные и срочно отправить их на: consularoffice.be@gmail.com.

Граждане, которые предоставили данные посольству, советуют постоянно проверять э-почту и объявления диппредставительства в Facebook.

Как сообщал УНИАН, в мире по состоянию на утро 19 марта зафиксировано 218 814 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом COVID-19.

Вспышка нового коронавируса была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая – 12-миллионном городе Ухань.

Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными ячейками.

В Украине в настоящее время зафиксировано 16 случаев коронавирусной инфекции, из них два – смертельные. В стране объявлен общенациональный карантин, который продлится до 3 апреля.