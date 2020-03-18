Стало известно, сколько украинцев хотят вернуться на Родину из Италии и Мальты

Дипломаты круглосуточно регистрируют обращения украинцев для формирования списков на возвращение в Украину.

Из Италии 424 граждан Украины хотят вернуться на родину, с Мальты - 43 украинца.

Об этом сообщает посольство Италии в Украине в Facebook.

"Посольство и генеральные консульства на территории Италии продолжают круглосуточно получать обращения, которые мы регистрируем для формирования списков людей, нуждающихся в помощи. По состоянию на сегодня список лиц, которые хотят выехать из Италии в Украину, составляет 424 человека, а с Мальты – 43 человека", - говорится в сообщении.

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Дипломаты отметили, что эти данные обрабатываются профильными ведомствами в Киеве, чтобы определить возможности организации спецрейсов по оптимальным ценам, по крайней мере с мест наибольшего скопления украинцев.

Всего из разных стран только за последние дни 125 рейсов вернули домой 23 тысячи украинцев, и в дальнейшем "ежедневно будут проходить десятки рейсов".