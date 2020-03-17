Возвращение украинцев из Египта: власть с авиакомпаниями согласовали план действий

Государственные органы начали работу с целью планового, организованного и беспрепятственного возвращения домой украинских туристов после отдыха в Египте.

Государственные органы и авиакомпании согласовали алгоритм взаимодействия для возвращения украинских граждан из Египта.

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Как говорится в сообщении Министерства иностранных дел Украины, 17 марта в МИД состоялось координационное совещание с руководством Министерства инфраструктуры, Государственной авиационной службы, Государственного агентства развития туризма, авиакомпаний и туристических операторов.

"В ходе встречи согласованы алгоритмы дальнейшего взаимодействия и начата совместная работа с целью планового, организованного и беспрепятственного возвращения домой украинских туристов после отдыха в Египте", - говорится в сообщении.

В этой связи отмечается, что никакие ограничения на перелеты чартерных рейсов, которые заберут украинцев домой, между Египтом и Украиной не введены.

"МИД Украины и Посольство Украины в Египте находятся в постоянном контакте с органами власти Египта для решения всех возможных вопросов, которые могут возникнуть у граждан во время пребывания за границей. Мы позаботимся, чтобы все наши соотечественники вернулись на родину", - говорится в сообщении.

В МИД подчеркнули, что украинские граждане, которые находятся в Египте, вернутся домой уже в ближайшее время.

Как сообщал УНИАН, утром сегодня, 17 марта, туроператоры начали вывозить граждан из Египта, 1,5 тыс. украинцев вернулись домой.

С целью предотвращения распространения нового коронавируса Украина с сегодняшнего дня полностью ограничила пассажирское авиасообщение.

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