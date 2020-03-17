Заложники вируса: как живут украинцы на карантине в Египте (видео)

Турист из Харькова рассказал об условиях пребывания в изоляции.

Харьковчанин Валерий, который вместе с женой и двумя детьми вынужденно остаются в одном из египетских отелей, рассказал о ситуации там.

Читайте такжеЕвросоюз временно запрещает въезд для иностранцев (видео)Как отмечается в сюжете «Гроші», на данный момент 729 украинцев застряли в одном из египетских отелей.

«У нас нет карантина, у нас изоляция. Народ не может сидеть вечно в номерах, потому он ходит и на пляж, и по территории отеля», – отметил турист.

По его словам, им регулярно приносят еду, оставляя ее возле дверей номеров.

Тем временем в сети распространяется информация, что украинцев продолжают заселять в этот и другие отели Египта. Но харьковчанин это опроверг. Кроме того, он отметил, что уже есть информация об их эвакуации после 17 марта.

Ранее УНИАН сообщал, что 1,5 тысячи украинцев уже вернулись с популярного египетского курорта.

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