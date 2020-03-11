Из-за коронавируса Lufthansa отменяет 23 тысячи рейсов

В основном отменяются рейсы в Европу, Азию и Ближний Восток.

Из-за вспышки нового вида коронавируса Lufthansa отменяет 23 тысячи рейсов.

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Об этом говорится в сообщении на официальном сайте авиакомпании.

Как отмечается, будут отменены рейсы, запланированные на период с 29 марта по 24 апреля.

"В общей сложности 23 тысячи рейсов должны быть отменены на всех пассажирских авиалиниях. Дальнейшие отмены ожидаются в ближайшие несколько недель. Корректировки расписания рейсов на период с 25 апреля будут внесены позднее", - сказано в сообщении.

В основном будут отменены рейсы на Ближний Восток, в Азию и Европу.

Также сообщается, что при отмене внимание будет уделяться тому, чтобы все направления на всех континентах были доступны Lufthansa Group через хабы во Франкфурте, Мюнхене, Цюрихе, Вене и Брюсселе.

Как сообщал УНИАН, ранее крупнейший в Украине авиаперевозчик - авиакомпания МАУ внесла изменения в расписание рейсов по ряду направлений в связи с коронавирусом.